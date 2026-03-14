- On se sumnjiči da je juče, na području sela Ostrovica u okolini Niša, upravljajući kombijem „iveko“ prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u motocikl „jamaha“ kojim je upravljao četrdesetpetogodišnji muškarac, a potom se udaljio sa mesta saobraćajne nezgode - piše u saopštenju.

Motociklista je sa teškim telesnim povredama prevezen u Univerzitetsko- klinički centar Niš.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog koji je, kako je utvrđeno, imao 1,21 promil alkohola u organizmu.

Uviđaj saobraćajne nezgode izvršio je dežurni osnovni javni tužilac u Nišu, u saradnji sa pripadnicima policijske uprave u ovom gradu.