Slušaj vest

Porodice i prijatelji dvoje tinejdžera, Mihajla S. (18) i Nede P. (19), koji su 12. marta poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Ugrinovaca, i dalje su u šoku i ne mogu da se pomire sa tragedijom koja ih je zadesila. Kako kažu sagovornici Kurira, vest o pogibiji dvoje mladih potresla je čitav kraj. Inače, u momentu udesa, u vozilu je bila još jedna tinejdžerka. Ona je zadobila teške povrede i nalazi se trenutno u bolnici.

- Svi se mole da ona preživi. Posle svega što se dogodilo, to je jedina nada koja je ostala - kaže izvor Kurira.

Sahranjeni istog dana Mihajlo i Neda sahranjeni su istog dana, a na večni počnika ispratio ih je veliki broj rođaka, prijatelja i poznanika. Neda je sahranjena na Bežanijskom groblju, gde su se od nje oprostili članovi porodice i brojni drugovi iz škole. Istog dana sahranjen je i Mihajlo, koji počiva na groblju u Batajnici, gde su se okupili porodica, prijatelji i komšije da ga poslednji put isprate.

110 na sat

Automobil u kojem su bili potpuno je uništen, a prizor na mestu tragedije i dalje je potresan. Na putu su ostali razbacani delovi vozila, srča i tragovi ulja, dok je automobil, nakon silovitog udara, završio kod betonskog mostića.

- Mladić je vozio jako brzo. Priča se da mu je pas izleteo na put i da je do nesreće došlo kada je pokušao da ga izbegne.Stradala su deca, to je velika tuga za sve nas - rekao je jedan od meštana Ugrinovaca.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da se vozilo u trenutku nesreće kretalo brzinom od oko 110 kilometara na sat.

- Cajger se zakucao na 110 kilometara na čas. Pretpostavlja se da je automobil tom brzinom išao u trenutku nesreće, ali se tačan uzrok i okolnosti još utvrđuju - rekao je izvor upoznat sa istragom.

Od siline udarca u automobilu su se aktivirali svi vazdušni jastuci, a šoferšajbna je potpuno razbijena. Meštani koji su se zatekli u blizini kažu da je prizor bio izuzetno potresan.

- Bilo je jezivo. Policija je dugo obezbeđivala mesto nesreće, a ljudi su nemo stajali i posmatrali. Niko nije mogao da poveruje da su tako mladi životi ugašeni u trenutku - rekao je jedan od stanovnika ovog naselja.

Uviđaj policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvom trajao je satima i završen je tek kasno u noć, a istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do gubitka kontrole nad vozilom i tragedije koja je odnela dva mlada života.

U porodičnim kućama vlada muk, a najbliži pokušavaju da pronađu snagu da se suoče sa gubitkom.

- Svi su van sebe. Ovo je nezamisliv bol za obe porodice.Roditelji su slomljeni, jedva govore. Još ne mogu da prihvate da njihove dece više nema - kaže za Kurir izvor blizak porodici. Prema rečima sagovornika, Mihajlo i Neda bili su omiljeni u društvu.

- Mihajlo je bio izuzetno dobar dečko, uvek nasmejan i spreman da pomogne. Njegova porodica je divna, vredni i pošteni ljudi. Strašno je šta ih je snašlo - kaže jedan od prijatelja porodice.

Prijatelji dodaju da je Mihajlo ljubav prema automobilima nasledio od oca, ali da nije bio sklon bahatoj vožnji.

- Vozio je i trkački automobil, a sigurno nije svesno ugrozio život saputnika i sebe. Brzina od 110 kilometara na sat za taj put nije neobična. Pitanje je šta se tačno dogodilo da bi sleteo s puta - kažu poznanici i dodaju da je kobne večeri razvozio drugarice kući nakon izlaska, kada je došlo do tragedije.

Vest o tragediji brzo se proširila i među prijateljima i poznanicima, koji se na društvenim mrežama uveliko opraštaju od dvoje mladih.

- Ceo kraj je potresen. Ljudi ne mogu da veruju da su tako mladi životi ugašeni u sekundi - dodaje izvor.

Oproštaj

Porodica nastradale devojke takođe ne može da se oporavi od šoka.

- Neda je bila divno dete, tek je počela da živi. Njeni najbliži su potpuno skrhani. Ljudi dolaze da izjave saučešće, ali reči utehe u ovakvim trenucima jednostavno ne postoje - navodi sagovornik Kurira.

Nakon stravične saobraćajne nesreće, od nastradale tinejdžerke oprostila se i škola koju je pohađala. Kolektiv Osnovne škole "Svetislav Golubović Mitraljeta" objavio je emotivnu poruku na društvenim mrežama.