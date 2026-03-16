Sudija krivičnog suda u Gvajakilu u Ekvadoru, Anhele Enrike Tapije Veleza, uhapšen je zbog sumnje da je uticao da se jedan od najbližih saradnika narko-bosa Srđana Jezdimira, poznatog u toj državi kao srpski Eskobar, pusti na slobodu. Sudija se, kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova, sumnjiči za trgovinu uticajem.

Kako je navedeno, na teret mu se stavlja da je u januaru 2026. uticao da se pusti na slobodu trgovac drogom Deni N., poznat kao Odin.

- Odluka o puštanju na slobodu saradnika Srđana Jezdimira je poništena i za njim je na snazi poternica - navode mediji.

Istovremeno, čak sedam osoba koje su uhapšene zbog sumnje da su učestvovali u švercu oko 10 tona kokaina sa Jezdimirom, osobođeno je opužbi.

- Prema informacijama obaveštajnih jedinica Ekvadorske nacionalne policije, osobe koje su puštene na slobodu navodno su bile deo logističke strukture kriminalne mreže, odgovorne za koordinaciju pošiljki droge iz Ekvadora u Evropu, za šta su koristili konzerve tunjevine za skrivanje kokaina. Tužilaštvo, koje je odustalo od gonjenja je u svojoj presudi zaključilo da nema dovoljno dokaza koji bi ih direktno povezali sa švercom kokaina - navode ekvadorski mediji i dodaju da se sumnja da su skoro 10 tona kokaina u Evropu prebacili tokom 2019. i 2020.

Kako je Kurir pisao, Srđan Jezdimir nalazi se i na poternici Srbije zbog sumnje da je kao jedan od organizatora takozvanog balkanskog kartela učestvovao u švercu kokaina. Nedavano su u Beogradu uhapšeni i njegovi saradnici, zbog sumnje da su prali novac zarađen od droge, a kao organizator kriminalne grupe koja je prljav novac ubacivala u legalne tokove, označen je Jezdimir.

Ovaj narko-bos, koji je prema srpskoj optužnici, učestvovao u švercu kokaina sa Radojem Zvicerom i Zoranom Jakšićem, koji je prošle godine preminuo u zatvoru u Peruu, već mesecima se nalazi u centru politčko-pravosudnog skandala u Ekvadoru. On je, podsetimo, uhapšen 2024. zbog pranja novca u Ekvadoru i zbog toga je u međuvremenu osuđen na 10 godina zatvora. Pre izricanja presude, kamere u zatvoru iz kog je pratio suđenje, zabeležile su kako preti sudiji prevlačenjem prsta preko vrata.

U međuvremenu, otkrivene su i kriptovane poruke i razgovori iz kojih proizilazi da je potplaćivao političare, guvernere i ministrei, kao i da je jednom predsedničkom kandidatu poklonio džip "ford edž".

Inače, ovo nije prvi sudija u Ekvadoru kom su stavljene lisice zbog srpskog Eskobara. Bivši sudija, Kristijan Rohu Favian 2023. bio je osuđen je u Ekvadoru na tri godine zatvora zbog toga što je Jezdimiru smanjio zatvorsku kaznu sa 17 na 10 godina zatvora i omogućio mu da izađe na slobodu.

Srđan Jezdimir Foto: MUP Srbije, Printscreen

Sudija koji je Jezdimiru, kako navode ekvadorski mediji omogućio da se nađe na slobodi iako je u zatvoru trebalo da bude do 2031., osuđen je i na novčanu kaznu od 14.500 dolara.

Kako su ranije pisal mediji, sudija je u obrazloženju odluke naveo da se "Jezdimir u zatvoru dobro vladao, da je pravio origami kao i da mu je naloženo da svakog meseca pročita jednu knjigu, pohađa tri kursa i napiše sastav o štetnosti droge".

Podsetimo, Jezdimir je bio uhapšen u Ekvadoru i u septembru 2014., takođe zbog šverca droge. Srbin je, kao vođa međunarodne narko-grupe koja je prodavala kokain na tržištu Evrope, bio osuđen na 17 godina i četiri meseca zatvora. Međutim, zahvaljujući sudiji Kristijanu Rohu Igualu, on je u zatvoru proveo samo četiri godine.

Tokom suđenja u Južnoj Americi Jezdimir je isticao da u Srbiji nije krivično gonjen nikada i da tamo nema kriminalu prošlost. Govorio je da je u Srbiji bio uspešni sportista, da mu je otac uticajni biznismen i da je u Ekvador došao da preko očeve firme započne biznis.

- Priložio je i dokaz da je njegova majka bila u Ekvadoru 2013., navodno da kupi farmu, ali da je odustala kada je videla "previše naoružanih ljudi" - pišu mediji.

Kako navode, sudija je najpre protivustavno smanjio Jezdimiru kaznu sa 17 godina i četiri meseca na 10 godina zatvora, a onda ga je pustio na slobodu i pre nego što je odležao tu smanjenu kaznu.