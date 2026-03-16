D. S. (34), žena koja je pretrpela jezivo nasilje u subotu u Rakovici u Beogradu, otvorila je dušu i za Kurir otkrila sve detalje o maltretiranju od strane muža, uhapšenog A. S. (37).

Kako se sumnja, on je napao svoju suprugu nasred ulice na Kanarevom brdu, tukao je i šutirao, a ona nam je sada otkrila da je A. S. u trenutku napada na nju imao izrečenu hitnu meru zabrane prilaska zbog ranijeg nasilja nad njom. Naša sagovornica kaže i da su A. S. i ona neko vreme rastavljeni, ali da od njega ne može da živi normalnim životom.

- Ranije smo živeli u jednom manjem mestu i tamo je, takođe, pravio probleme, ali otkad smo se preselili u Beograd postalo je gore. Letos sam ga prijavila prvi put za nasilje u porodici i dobio je zabranu prilaska, koju je sada prekršio - počinje svoju priču D. S. i dodaje:

- Policija je upoznata sa slučajem, on je i ranije pretio i tukao me. Pravio mi je probleme na poslovima, gde sam dobijala otkaze zbog njegovih ispada. Bavim se ugostiteljstvom, ali sam često menjala poslove, pogotovo u Beogradu. Kolege i koleginice ga se plaše, tresle su se od scena koje je pravio, a menadžeri mi kažu da im je žao, ali jednostavno nakon određenog vremena više ne mogu da mi pomažu, štite me, pravdaju nedolaske i neispunjene poslovne obaveze. Vlasniku lokala u kom trenutno radim pretio je da će baciti bombu i da će nas sve ubiti.

D.S. se prisetila nemilog događaja koji se dogodio u subotu usred bela dana, na javnom mestu.

- Nakon više pokušaja da se razvedem od njega, razgovora za Centrom za socijalni rad i policijom, on se iselio iz doma u kom sada živim sa decom. Preselio se kod neke druge žene, zajedno su od Nove godine, što sam kasnije saznala od nje. Tog dana nekoliko puta me je zvao telefonom. Jednom sam se javila, pričao je: "Šta misliš ko si ti da mi oduzmeš decu i razvedeš se od mene? Nikada se nećemo razvesti, bićeš mi žena dokle god si živa!". Rekla sam mu da ja ne želim da mu oduzimam decu, da on može da ih vidi kad god želi, ali pošto ga se plaše, da mora nežno i polako sa njima. To ga je iznerviralo: "Ko si ti da mi govoriš kako ću ja da se ponašam?! Videćeš kako ćeš se provesti!". Oko 15.30 sati pozvonio nam je na vrata stana, bila sam tu sa dvoje dece. Počeo je da viče, da preti, krenuo je na mene - prepričava dramu D.S., pa nastavlja:

D. S. izveštaji lekara nakon nasilja

- Zamolila sma ga samo da ne pravi probleme pred decom. Predložila sam da me sačeka u restoranu koji je u zgradi pored, jer sam se osećala sigurnije među ljudima. Do sada je bio izuzetno pristojan, čak i brižan, u javnosti. Kada sam smirila decu, sišla sam u restoran. Nakon kraće svađe, ustala sam i krenula ka izlazu. Međutim, on me je gurnuo niz stepenice i nasred ulice krenuo da me udara pesnicama u glavu.

Žrtva jezivog nasilja kaže da je dobila 30 udaraca po glav.

- Od udaraca sam pala na pod, a onda je krenuo da me šutira. Na licu mesta su se našli dvojica muškaraca koji su me odbranili. Ljudi su me nekako podigli sa poda, a on je tada krenuo da se vraća ka meni. Imala sam dosta povreda i sve mi je bilo mutno pred očima, ali sam nekako uletela u obližnju apoteku. Radnica mi je prišla i krenula da mi pomogne u saniranju povreda. Ona je cela bila isprskana mojom krvlju.

Pretučena žena dalje kaže da je ubrzo došla Hitna pomoć, kao i policija.