Beograđani I.V. (42) i A.B. (42) iz Zemun polja primljeni su u subotu u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama nakon brutalne ulične tuče koja se dogodila u ovom naselju.

Lekari Urgentnog centra konstatovali su kod obojice muškaraca teške povrede vitalnih organa i njihovo stanje se smatra kritičnim. Iako su žrtve brutalnog nasilja, dvojica povređenih muškaraca za sada ne pokazuju nameru da pomognu istrazi.

Prema saznanjima, oni su tokom inicijalnog razgovora sa policijskim službenicima odbili da otkriju tačnu lokaciju na kojoj je došlo do sukoba, kao i da identifikuju osobe koje su im nanele povrede.

Istraga i rad tužilaštva

O ovom incidentu odmah je obavešteno nadležno javno tužilaštvo. Policija trenutno preduzima sve neophodne mere na terenu kako bi se rekonstruisao događaj.