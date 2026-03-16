Muškarac star 72 godine iz okoline Užica teško je povređen u nesreći koja se dogodila juče, 15. marta, dok je, kako saznaje Kurir, obrađivao svoje imanje.

Prema prvim informacijama, on je tokom rada pao sa poljoprivredne freze, nakon čega je zadobio ozbiljne povrede. Nesreća se dogodila na porodičnom imanju, gde je stariji muškarac radio na pripremi zemljišta za setvu.

- Muškarac je, prema nezvaničnim informacijama, izgubio ravnotežu i pao sa freze dok je obrađivao zemlju. Tom prilikom zadobio je teške povrede - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenog muškarca zbrinula i hitno transportovala u Urgentni centar radi dalje dijagnostike i lečenja.