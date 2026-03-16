Muškarac A. S. (37) koji je uhapšen u subotu zbog porodičnog nasilja od ranije je poznat policiji zbog agresivnog ponašanja, uhođenja žena, a navodno je povezan i sa jednim ubistvom.

On je svoju suprugu D. S (34), kako nam je ispričala, zverski pretukao nasred ulice i to dok je imao izrečenu hitnu meru zabrane prilaska D. S. zbog ranijeg nasilja. A. S. je nakon napada na ženu uhapšen, određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden u nadležno tužilaštvo.

Inače, osumnjičeni A. S. je sa porodicom ranije živeo u jednom manjem mestu u Srbiji. Njegova pretučena žena je ispričala da je on oduvek pravio probleme, ne samo njoj već i svojoj majcici. Kako je njegova supruga D. S. istakla, u braku su od njene 18. godine, a prve batine dobila je u prvoj trudnoći.

Osumnjičeni A. S. Foto: Privatna Arhiva

- Živeli smo u jmaloj sredini pre dolaska u Beograd. I tamo je pravio probleme, tukao me je, maltretirao, ponižavao. Komšije su viđale tragove davljenja i modrice na vidljivim mestima na meni, ali ja o tome nisam ni sa kim pričala, niti su me oni bilo šta pitali. Smatrala sam da sve što se dešava iza naša četiri zida treba i ostati tamo, pa sam sve to krila, a meštani su ga uglavnom izbegavali, jer to je manje mesto znali su ko je i šta je - rekla nam je nesrećna supruga.

Pretukao ga, podlegao je povredama

Kako je istakla, oboje dolaze iz problematičnih porodica, kao i da se A. S. godinama lečio.

- Ja sam donekle na sve ovo navikla, jer je moj otac bio alkoholičar, majka mi je peminula kada sma imala dve godine. A. S. je živeo u kući gde je njegov otac maltretirao njegovu majku, a 2009. godine pretukao je oca nakon porodične svađe. Otac je preminuo mesec dana nakon toga, podlegao je povredama, ali on nije krivično odgovarao jer je rekao da je branio majku, a ima i izvesne zdravstvene probleme. Oduvek je imao probleme sa agresijom, njegova majka je trpela nasilje i od njega, svog sina - otkrila je D.S., te priznala da joj je na osnovu ovog stravičnog događaja pretio ubistvom uz reči "da svakako neće krivično odgovarati za to".

- Pričao je: "Kada te ubijem opet neću biti osuđen. Ubio sam njega, ubiću i tebe. Vidiš li da mi niko ništa ne može?". Pretio mi je ubistvom i nagovarao na samoubistvo, jer sam, kako je govorio, bezvredna, loša žena, loša majka. Policija je više puta dolazila u naš stan na poziv zbog nasilja u porodici. Međutim, on se nekako uvek ponašao pristojno prema njima, učtivo, prema meni ne, čak ni kada su oni tu. Jednom je pred njihov dolazak sam sebi olupao glavu, da bi kasnije njima rekao da sam mu to ja uradila, ali zbog prirode jegove bolesti on često umišlja, izvrće priče, a u trenucima besa mu se promeni pogled i tada ne čuje ništa oko sebe - prića žrtva nasilja.

Kako je istakla, više ne želi da pokazuje strah, koji je prisutan kod nje i dece.

- Godinama sam dosta udaljena od svih prijatelja i rodbine, tako da nisam imala kome da se obratim za pomoć,ali zato sada izlazim u javnost sa svojom pričom. Nemam razlog da spuštam glavu, iako u nekim momentima ne vidim izlaz. Podrška na mrežama koju sam dobila od subote do danas mi jako znači, a pozvao me je i njegov brat, koji godinama živi u inostranstvu. Rekao mi je da izguram ovo do kraja i da je na mojoj strani - kaže D.S.

Uhodio i maltretirao

- On trenutno ima drugu ženu kod koje živi od kada mu je izrečena mera zabrane prilaska meni, ali ono što sam kasnije saznala u policiji je da je i ranije imao iste mere prema drugim ženama. Kontaktirala sam jednu od njih. Rekla mi je da me je varao sa njom, što mene sada ne zanima, ali mi je rekla da je i prema njoj bio nasilan, da je i njoj pretio, uhodio je, maltretirao, proganjao... Tada sam ostala u šoku - iskrena je D.S.

