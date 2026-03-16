Pevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, kako Kurir nezvanično saznaje, noćas je spasao radnike jedne benzinske pumpe na putu Novi Sad - Sremska Kamenica. 

- Noćas, odnosno jutros oko 4 sata, pljačkaš je došao na pumpu i radniku pretio nožem, tražeći da mu preda celokupan pazar.  Slučajno, baš u to vreme, na benzinsku pumpu da natoči gorivo stao je naš poznati pevač. Čim je video šta se dešava, umešao se i uspeo da otera razbojnika - otkriva izvor Kurira

Prema njegovim rečima, na sreću niko nije povređen, a razbojnik nije uspeo da opljačka pumpu.

