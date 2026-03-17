Uroš Kolaković (35), jedan od najbližih saradnika narko-bosa Srđana Jezdimira, za kojim je raspisana poternica Srbije nalazi se na listi najtraženijih begunaca Ekvadora! Prema nezvaničnim informacijama, on je jedan od najbližih saradnika narko-bosa koji je dobio nadimak srpski Eskobar i navodno je osim u švercu kokaina učestvovao i u pranju novca zarađenog od trgovine drogom.

- Uroš Kolaković, koji se zbog šverca kokaina nalazi i na optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, ali je obuhvaćen i nedavno pokrenutom istragom zbog pranja novca, ima državljanstvo Srbije i Ekvadora. Imao je prebivalište u Gvajakilu, a policija Ekvadora je u novembru prošle godine pretresala kuću u kojoj je živeo, ali on nije pronađen - podseća izvor Kurira.

Navodno, Kolaković koji je inače rodom iz Kikinde, više puta je već osuđivan za blaža krivična dela u Srbiji.

- Navodno, posle poslednje presude na tri godine zatvora zbog šverca drogom, napustio je Srbiju i otputovao u Ameriku a potom u Ekvador. Njegovo ime u rodnom gradu dovodilo se u vezu sa navijačima Partizana, i grupom Principi koju je pre hapšenja predvodio Veljko Belivuk - dodaje.

Podsetimo, i Kolaković i Jezdimir su na optužnici srpskog tužilaštva označeni kao organizatori takozvanog "balkanskog kartela" koji se sumnjiči za šverc više od sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Oni se sumnjiče se da su od oktobra 2019. do marta 2021. na teritoriji Ekvadora organizovali nabavku kokaina i to direktno od prodavca.

- Oni se terete da su finansirali nabavku kokaina i to po ceni od oko 4.700 evra po kilogramu, o čemu su pregovarali direktno sa prodavcima. Potom su organizovali pakovanje droge i njeno skrianje u podne konstrukcije kontejnera. U periodu od decembra 2020. do februara 2021. kako se sumnja, nabavili su 504 kilograma, sakrili ga u kontejner koji je do Hrvatske prevozio tovar banana. Međutim, droga je 19. marta 2021. zaplenjena u luci Ploče, a kokain je imao logoe MM, Burro, Chicago bulls, Tro, Puma, Bebei, N , Maserati, Aplle, Luj Viton, Brahma, HC2, Benny, Aja, Dior, Mercedes, Padri, Somex, Zema, 2222, Sat, i druge - otkrio je sagovornik.

Jezdimir je, podsetimo uhapšen u Ekvadoru u novembru 2024. i godinu dana kasnije je osuđen. Osim njega, osuđeno je još šest osoba, među kojima je i njegova supruga koja je kao i on kažnjena zbog pranja novca sa 10 godina zatvora.

Dvojici begunaca, suđenje je počelo i pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Tovar kokaina za koji se sumnjiči je, kako se sumnja, Jezdimir u decembru 2020. poslao iz Ekvadora u Evropu i on je zaplenjen u martu 2021. u hrvatskoj luci Ploče. Sumnja se da je 504 pakovanja kokaina bilo spakovano u kontejneru u kom je bio tovar banana.

- Na Skaj aplikaciji Jezdimir je bio Brat, a Kolaković Koki EKV. Prema presretnutoj komunikaciji, u febrauaru 2020. Kolaković je navodno poslao sliku svog pasoša, na kojoj je njegova fotografija, ali drugo ime - navodi on.

Inače, jedan od najvećih narko-bosova, Srđan Jezdimir mesecima je već u centru političko-pravosudnog skandala koji trese Ekvador. On je najpre, kako su pisali mediji, uoči izricanja presude pretio jednom sudiji iz zatvora, a potom je presretnuta komunikacija otkrila da je na svom platnom spisku imao političare, ministre, čak i jednog predsedničkog kandidata. Pre nekoliko dana, zbog sumnje da je Jezdimiru pomagao da njegov saradnik izađe na slobodu, drugi sudija je uhapšen.

- Istraga zbog novih optužbi za šverc kokaina pokrenuta je u decembru prošle godine i dalje je u toku. Jezdimir se sumnjiči da je učestvovao u švercu više od 10 tona kokaina u Evropu, a kao saučesnik je označen Kolaković. Kolakoviću je sud u Ekvadoru odredio pritvor i izdao nalog za njegovo hapšenje - naveli su mediji.

Jedan od ključnih dokaza, kako navode, je kriptovana Skaj komunikacije preko koje su razmenjivali sve informacije o tome kako su vazdušnim i morskim putem Ekvador koristili kao polaznu tačku za šverc droge koju su kupovali u Kolumbiji.

Neke od zaplena za koje se terete dogodile su se u aprilu i decembru 2020. u Belgiji.

U dokumentima koje je prikazalo tužilaštvo, pominje se i srpska državljanka koja je tokom marta, aprila i septembra 2020. bila u komunikaciji sa njima i slala slike i dokaze vezano za koordinaciju u vezi sa pošiljkama droge. Upravo ti datumi, kako tvrde ekvadorski istražitelji, poklapaju se sa datumima zaplena.

- Posebno je interesantan Migel A. O. poznati preduzetnik koji se bavio ribolovm i prodajom tune. On je, kako je utvrđeno bio menadžer ili zakonski zastupnik kompanija za konzerviranje tunjevine. Sumnja se da je njegova kompanija vršila konzerviranje kokaina - preneli su mediji navodeći da je zaplenjeno više od tone kokaina koji je trebalo da bude transportovan u kontejnerima povezanim sa kompanijom.

U međuvremenu, sud u Ekvadoru je prihvatio molbu Austrije za izručenje Jezdimira, koja ga sumnjiči za pokušaj ubistva kavčanina Dejana Kašćelana 2020. u Beču.