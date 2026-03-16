Policija u Čačku je na nogama nakon što je danas oko 13 sati u širem centru grada došlo do ubistva u stanu stambene zgrade, kada je ubijen muškarac N.K. (58).

- Muškarac je ubijen tako što ga je napadač udarao čekićem po glavi. Motivi nisu poznati, ali se sumnja da su u pitanju neraščišćeni poslovni računi, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Ubica je nakon zločina izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu, a policija je pregledala sve snimke zabeležene sigurnosnom kameru koja se nalazi ispred ulaza.

Da li su ovo osumnjičeni za svirepo ubistvo u Čačku

- Nezvanično, policija je u razmatranje uzela dva video snimka. Na jednom se vidi muškarac koji izlazi iz zgrade i razgovara na telefon, dok se na drugom vide trojica mladića kako užurbamo izlaze iz zgrade - dodaje izvor.

MUP Čačak se još uvek nije oglasio povodom ovog teškog krivičnog dela i nije poznato da li su na tragu ubici.