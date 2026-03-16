Večeras oko 19 časova došlo je do teške saobraćajne nesreće u zemunskom naselju kada je, kako Kurir nezvanično saznaje, vozač automobila udario dete (7) na pešačkom prelazu!

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Majora Zorana Radosavljevića, a dete je usled udarca zadobilo ozbiljne povrede.

Kako izvor Kurira navodi, na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći.

- Nesreća se dogodila u Ulici Majora Zorana Radosavljevića u Zemunu. Dete je nakon ukazane prve pomoći hitno prevezeno kolima Hitne pomoći u Urgentni centar. Prema prvim informacijama, zadobilo je teške povrede glave - rekao je izvor Kurira.

Policija je trenutno na licu mesta i obavlja uviđaj, kojim će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode.