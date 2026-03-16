Slušaj vest

Večeras oko 18 časova izbio je požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović" u Kosjeriću. Kako se sumnja, vatru su podmetnule za sada nepoznate osobe, ali trenutno nema potvrde iz zvaničnih izvora o uzroku.

Prema prvim informacijama sa terena, plamen je zahvatio deo objekta u rekonstrukciji, a gust dim bio je vidljiv iz više delova grada.

- Videli smo dim iz pravca škole, a ubrzo su stigla vatrogasna vozila. Strašno je da se ovako nešto desi na objektu koji je trebalo da bude ponos našeg kraja - rekao je jedan od očevidaca za RINU.

Požar u OŠ "Mito Igumanović" u Kosjeriću Foto: RINA

Vatrogasno-spasilačke ekipe brzo su stigle na lice mesta i započele gašenje požara. Na terenu su i pripadnici policije koji obezbeđuju područje i vrše uviđaj, dok su u pomoć pristigli i meštani.

Uzrok požara i obim štete biće poznati nakon istrage, ali prve sumnje ukazuju da je vatra namerno izazvana na objektu.

Inače, reč je o objektu u koji je država uložila 544 miliona dinara, a radovi su bili pri samom kraju i očekivalo se da škola za nekoliko meseci bude potpuno obnovljena i stavljena u funkciju.