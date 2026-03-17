"Anđeli pakla" su međunarodni motociklistički klub, čiji članovi voze prvenstveno motocikle "harli dejvidson". Klub su osnovali veterani iz Drugog svetskog rata, a vožnja bučnim motorima je za njih način života. "Anđeli pakla" u Srbiji imaju oko 30 odanih članova. Jedni u grupu ulaze zbog prestiža da bi dobili čuveni prsluk koji svuda u svetu uteruje strah u kosti, a drugi iz interesa, jer iz inostranstva daju velike sume novca da se njihovi ogranci održe.

Zaštitni znak ove bajkerske grupe je "glava smrti", odnosno lobanja sa plamenom kacigom, a članovi "Anđela pakla" koji su počinili ubistvo na prslucima nose natpis "filthy few".