"OD NULE DO ZATVORA IDEM JAKO BRZO" Ubijeni Čačanin objavljivao preteće poruke i hvalio se da je u "Anđelima pakla" (foto)
Nenad Kustudić (57) iz Čačak, koji je ubijen juče u jednoj zgradi u Čačku, na svojim društvenim mrežama delio je sadržaj koji danas mnogi tumače kao uznemirujući nagoveštaj njegovog načina života.
Sudeći po njegobvim profilima na društvenim mrežama, Nenad je bio član bajkerske grupe "Hells Angels", odn. u prevodu "Anđeli pakla". Pominjanje ove grupe, koja se često pominje i u kontekstu kriminala, u našoj zemlji počelo je sredinom 2013. godine.
"Anđeli pakla" su međunarodni motociklistički klub, čiji članovi voze prvenstveno motocikle "harli dejvidson". Klub su osnovali veterani iz Drugog svetskog rata, a vožnja bučnim motorima je za njih način života. "Anđeli pakla" u Srbiji imaju oko 30 odanih članova. Jedni u grupu ulaze zbog prestiža da bi dobili čuveni prsluk koji svuda u svetu uteruje strah u kosti, a drugi iz interesa, jer iz inostranstva daju velike sume novca da se njihovi ogranci održe.
Zaštitni znak ove bajkerske grupe je "glava smrti", odnosno lobanja sa plamenom kacigom, a članovi "Anđela pakla" koji su počinili ubistvo na prslucima nose natpis "filthy few".
Inače, Kustudić je u više navrata objavljivao i poruke sa često pretećim tonom. U jednoj od objava napisao je:
- Ako su iza tebe, zaštiti ih, ako su pored tebe, poštuj ih, ako su protiv tebe, ne pokazuj milost.
U drugoj, koja je izazvala posebnu pažnju nakon njegovog ubistva, naveo je da je već ranije robijao.
- Izbegavam s*anja jer se bojim sebe, a ne tebe. Moj temperament ide od nule do zatvora jako brzo - uz dodatak da je dve godine proveo na izdržavanju zatvorske kazne.
Poznanici ubijenog tvrde da je iza takvih reči stajao buran život i veze sa kriminalnim miljeom, a prema dostupnim informacijama, ubijeni je odranije bio dobro poznat policiji. Izvori bliski istrazi navode da je imao dosije koji nije bio zanemarljiv.
Podsetimo, zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Kustudića, pripadnici policije uhapsili su trojicu osumnjičenih M. M. (46), V. T. (44) i F. P. (41).
- Osumnjičeni se terete da su pedesetosmogodišnjem muškarcu naneli više povreda u predelu glave i tela koristeći tupi predmet. Od težine zadobijenih povreda, muškarac je preminuo - navodi se u saopštenju čačanske policije.
Motiv ubistva za sada nije zvanično potvrđen, ali se sumnja da je reč o neraščišćenim poslovnim računima.Nadležni organi prikupljaju dokaze, a u nastavku istrage biće saslušani i svedoci, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog zločina.