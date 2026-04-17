Nemanja Stojanović iz Niša, koji se dovodi u vezu sa crnogorskim ogrankom Balkanskog kartela, trenutno se nalazi u Istražnom zatvoru u Spužu, zbog sumnje da je tokom prošle godine na teritoriji Crne Gore pripremao likvidaciju. Njegovo ime ponovo je dospelo u fokus javnosti nakon velike međunarodne akcije sprovedene u saradnji sa Evropolom, u kojoj je pre dva dana uhapšeno više osumnjičenih pripadnika ove kriminalne mreže.

O funkcionisanju ove organizacije, koju stručnjaci opisuju kao dobro uigran mehanizam za izvršavanje najtežih krivičnih dela, kao i o ključnim akterima u ovom slučaju, govorio je doktor nauka bezbednosti Ivan Pekić u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

4 godine se tragalo za njim

Akcijom je rukovodio Europol, a reč je o dugotrajnoj istrazi koja na teritoriji Crne Gore traje još od oktobra 2022. godine.

"Ono što je veoma važno kazati jeste da je ovom međunarodnom akcijom rukovodio Europol. Ovde se radi, bar na crnogorskom tlu, o akciji koja traje od oktobra meseca 2022. godine, maltene skoro 2 godine se radi potraga za ovim licima, istraga protiv ovih lica", istakao je Pekić.

Pekić dodaje da je reč o razgranatoj balkanskoj mreži koja se bavi međunarodnim krijumčarenjem i distribucijom narkotika, ocenjujući da je ovom akcijom zadat snažan udarac transnacionalnom organizovanom kriminalu.

"Radi se o jednoj vrlo ozbiljnoj balkanskoj mreži krijumčara međunarodnih, distribucije međunarodnih narkotika, tako da apsolutno mislim da je Europol zaista zadao jedan ozbiljan udarac organizovanim transnacionalnim kriminalnim klanovima", naglasio je on.

Ivan Pekić

U operaciji su, pored crnogorskih institucija, policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovale i bezbednosne službe Austrije i Nemačke.

"Mislim da je ovo Interpol, Europol takođe, zadao jedan ozbiljan udarac, da su crnogorske vlasti bile uključene misleći na upravu, policiju, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovo je zaista jedna sjajna akcija, ne mogu ništa drugo kazati, već zaista pohvaliti", rekao je Pekić.

Svetislav Filipović označen kao "vođa" balkanskog kartela

Posebnu pažnju privlači ime Svetislava Filipovića, koji je, prema navodima Europola, označen kao jedan od ključnih ljudi u hijerarhiji kartela.

"Radi se o Svetislavu Filipoviću, čoveku koji je označen od strane Europola kao glavnokomandujući za ovaj balkanski kartel, i da se radilo o članu kriminalne grupe koji je na desetine i desetine miliona okrećao godišnje od krijumčarenja narkotika", naveo je Pekić.

Sagovornik Kurir televizije naglašava i postojanje kompanije registrovane u Crnoj Gori pre dve decenije, za koju se sumnja da je služila kao paravan za nezakonite aktivnosti kartela.

"Pazite, radi se o jednoj firmi koja je bila zavedena u Crnoj Gori, koja je otvorena pre 20 godina, pa onda možete li misliti koliko je bilo prokrijumčarenog narkotika i kokaina i mnogih drugih vrsta droga za tih 20-ak godina koliko postoji ta firma u Crnoj Gori", zaključio je Pekić.

Svetislav Filipović (47) uhapšen je prekjuče u Podgorici u međunarodnoj policijskoj akciji koja je sprovedena uz podršku Evropola. On je označen kao vođi jednog ogranka balkanskog kartela. Kriminalna grupa, na čijem je čelu navodno bio, tereti se za šverc skoro pet tona droge.