Specijalna antiteroristička jedinica radi na usavršavanju i obučavanju svakog pojedinca iz jedinice kako bi uspešno obavili sve misije i bili spremni za odbranu domovine i svih stanovnika republike Srbije.

Na zvaničnoj Instagram stranici MUP Srbije objavljeni su kadrovi sa vežbi i terenskih obuka specijalne jedinice.

Na snimku se može videti obuka koja se sastoji od rukovanja oružjem, spašavanja i odbrane na nepristupačnom i nepogodnom terenu u različitim vremenskim uslovima i fizičke pripreme u vidu napornih treninga i vežbi izdržljivosti.

Pored toga, svaki pripadnik prolazi test opšte informisanosti, a na kraju se pres zastavom naše zemlje polaže zakletva.