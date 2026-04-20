Carinski službenici su tokom proteklog vikenda sprečili krijumčarenje neprijavljene robe čija ukupna vrednost prelazi iznos od 6 miliona dinara.

Kako su saopštili iz Uprave Carina, među zaplenjenom robom su se našli prirodni dijamanti, luksuzni satovi i nakit poznatih robnih marki, kao i kubanski tompusi.

- Dijamanti su otkriveni tokom kontrole, kada su dragocenosti uočene u rancu putnika među ličnim stvarima. Reč je o nekoliko prirodnih dijamanata čija je vrednost procenjena na više od pola miliona dinara. Pravosnažnom presudom nadležnog suda izrečena je novčana kazna i zaštitna mera trajnog oduzimanja neprijavljene robe - navodi se u saopštenju.

Foto: Mup

Dragocenosti vredne gotovo pet miliona dinara, kako su dalje naveli, otkrivene su kada su zaustavljena dvojica putnika koji su se zajedno vraćali iz Beča, a nisu ih prethodno prijavili već su se uputili u zeleni kontrolni prolaz.