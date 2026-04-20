Slušaj vest

Telo mlađeg muškarca pronađeno je danas u popodnevnim časovima u ulici Banjičkih žrtava, na opštini Savski venac.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, na telu su uočene povrede, ali kako je smrt nastala znaće se nakon obdukcije.

Odmah po prijavi prolaznika, na teren su izašle ekipe Hitne pomoći, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt. Mesto pronalaska tela je ubrzo blokirano od strane jakih policijskih snaga.

Trenutno je u toku uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

"Telo je zatečeno sa vidljivim povredama, ali će precizan uzrok smrti i vreme kada je ona nastupila biti utvrđeni nakon obdukcije na Institutu za sudsku medicinu", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga u toku

Policijski inspektori vrše pretres terena i proveravaju da li u blizini postoje sigurnosne kamere koje bi mogle pomoći u rekonstrukciji kretanja muškarca pre tragedije. Identitet stradalog još uvek nije zvanično potvrđen, a policija proverava spiskove nestalih lica.

Saobraćaj u ovom delu ulice Banjičkih žrtava je blago otežan zbog prisustva policijskih vozila, a građanima se savetuje da izbegavaju ovaj potez dok se uviđaj ne završi.