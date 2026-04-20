Slušaj vest

Četrdesetčetvorogodišnji Zoran Gole ubijen je pre više od godinu dana ispred svog doma, dok je u društvu sina, prijatelja i komšija čekao Božić. Ispovest njegove sestre, emitovana je u emisiji „Crna hronika“ na Kurir televiziji, a započelo je i suđenje.

U trenutku kada se činilo da se slučaj polako razjašnjava, na trećem pripremnom ročištu ponovo je promenjen sudija. Porodica ubijenog i dalje čeka pravdu.

Noć tragedije: trenutak kada je sestra izgubila brata

Sestra ubijenog Zorana prisetila se kobne noći, trenutka kada je zauvek izgubila svog brata:

- Šestog na sedmi januar, mislim da je prošla ponoć, kontaktirala me je mama i javila da se nešto desilo sa Zoranom. U tom trenutku nisam mogla da verujem šta čujem i dalje nisam ništa razumela. Bila sam u šoku i potpuno izgubljena. Kada sam došla sebi, suprug mi je rekao da je Zoki izboden. Pitala sam ga kako, da li se zna šta se dogodilo, da li je bila tuča. Rekao mi je da su neki momci automobilom stali i napali ga, i da je Zoran prebačen u bolnicu u Novi Sad. Nakon toga sam kontaktirala mamu, koja mi je rekla da ne dolazim jer još uvek ne znaju kakvo je njegovo stanje. To je trajalo celu noć. Iz Novog Sada je prebačen u Sremsku Kamenicu na kardiohirurgiju, a ujutru oko 9.15–9.20 mama me je pozvala i rekla da Zoran više nije živ, da je preminuo od posledica ubadanja. To je trenutak kada sam zauvek izgubila svog brata - izjavila je sestra ubijenog.

Foto: Kurir Televizija

Sestra ubijenog Zorana o nepoznatim napadačima i toku zločina

Na pitanje da li je Zoran poznavao osumnjičene za svoje ubistvo, njegova sestra je odgovorila da između njih nije postojalo nikakvo poznanstvo. Navela je da Zoran nije poznavao njih, niti oni njega, kao i da su i sami osumnjičeni izjavili da ga nikada ranije nisu videli.

Prema njenim rečima, napadači su neposredno pre zločina imali sukob sa drugom grupom mladića, koje su tom prilikom i fizički povredili. Nakon toga su, kako je ispričala, nastavili ulicom i napali Zorana, usled čega je ubijen. Policija je, kako navodi, stigla relativno brzo jer je već bila upućena na prethodni incident, a ubrzo je pristigla i hitna pomoć.

Govoreći o osumnjičenima, sestra je navela da se ne nalaze svi u pritvoru. Od 7. januara u pritvoru je samo jedan osumnjičeni, koji je prilikom hapšenja priznao krivicu, dok se na sudu brani ćutanjem. Trojica saučesnika puštena su na slobodu 10. marta prošle godine. Istakla je da se zbog toga ne oseća bezbedno, kao ni njena porodica i Zoranova deca, dok oni slobodno šetaju gradom.

- Na obdukciji je bila podliva i modrica na leđima, a glavna ubodna rana bila je u srce. Njemu su bili povređeni srce i plućno krilo, kao i slezina. Nažalost, došlo je i do unutrašnjeg krvarenja. Znam da je moj brat bio reanimiran više puta, da su se doktori zaista potrudili da ga održe u životu i dali sve od sebe, ali nažalost nisu uspeli.

Tragično ubistvo ispred porodične kuće na Badnje veče

Podsetimo, ubistvo Zorana Golea iz Inđije, koji je prošle godine ubijen na Badnje veče ispred svoje porodične kuće dok je sa sinom palio badnjak, i dalje je u fokusu javnosti i pravosuđa.

Zločin se dogodio 6. januara oko 23 časa u Sremskoj ulici u Inđiji. Prema navodima iz istrage, Zoran Gole je ispred svoje kuće zadobio smrtonosne ubodne rane oštrim predmetom. Istog dana, nešto ranije, u Ulici Đorđa Vojinovića, dve osobe starosti 23 i 24 godine povređene su u fizičkom obračunu sa istom grupom mladića.

Istraga pokazuje da su četvorica osumnjičenih najpre u drugom incidentu verbalno i fizički napali dvojicu mladića, a zatim su se kasnije, oko 23 časa, pojavili ispred kuće Zorana Golea, gde su mu, kako se sumnja, naneli smrtonosne povrede.

Nakon zločina, trojica napadača su odmah uhapšena, dok se S.D. predao policiji narednog dana u prisustvu advokata.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs