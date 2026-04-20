U Ulici Banjičkih žrtava u elitnom beogradskom naselju Senjak, gde je danas pronađeno telo mladića, uviđaj je završen, a telo je odneto na Institut za sudsku medicinu kako bi se obavila obdukcija i utvrdio tačan uzrok smrti.

Kako Kurir saznaje, telo je na ulici pronašao prolaznik i obavestio Hitnu pomoć i policiju.

- Telo je bilo u travi pored ulice, tačnije između ograde jedne vile i telekomunikacionog tornja. Za sada se ne zna kako je mladić tu dospeo, a navodno je na telu bilo povreda - kaže naš izvor.

Inače, na mestu na kom je nađeno telo vidljvi su tragovi krvi.

Tragovi krvi

- Policija je obavila uviđaj, uzeti su tragovi s lica mesta. Takođe, uzeti su snimci sa kamera sa okolnih kuća, ne bi li se utvrdilo da li je nake od njih snimila dolazak mladića. Za sada je potpuna misterija šta se desilo - kaže naš sagovornik.

Radnici sa obližnjeg gradilišta kažu da su danas videli policiju.

- Videli smo da je bio neki haos tu. Bile su policijske patrole i forenzičari, ali mi ne znamo šta se dogodilo. Uopšte ne znamo otkud taj čovek tu - rekli su radnici.