Danas poslepodne oko 17 časova, pronađeno je telo za sada nepoznatog muškarca kod gradilišta novog petog mosta u Novom Sadu u reonu Šangaja.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta. Pronađeno je nepoznato muško lice. Telo je isplivalo iz vode i smrt je konstatovana na licu mesta, navodi Instagram stranica 192.rs.

Za sada nije poznato da li se radi i nekom od radnika, ili je telo plutalo rekom.

Slučaj je prijavio neko od kineskih državljana koji su se nalazili na gradilištu.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/192

