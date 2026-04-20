Drama u ulici Banjičkih žrtava dobila je najteži epilog.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama sa terena, sumnja se da pronađeno telo pripada mladiću (24) iz Beograda, čiji je nestanak ranije prijavljen policiji.

Crne slutnje se obistinile

Iako se čekala zvanična potvrda identifikacije, prisustvo članova porodice mladića na licu mesta i njihove potresne reakcije ukazuju na to da je reč o nestaloj osobi. Policija je rano popodne locirala telo u ovom elitnom naselju, nakon čega je usledila hitna blokada čitavog kvarta.

Podsetimo, za mladićem setragalo dva dana, a apel o njegovom nestanku delio se društvenim mrežama.

Forenzičari prikupljaju dokaze

Ulica Banjičkih žrtava je i dalje pod opsadom policije. Na terenu su:

Forenzički timovi koji detaljno ispituju mesto gde je telo pronađeno.

Inspektori kriminalističke policije koji upoređuju podatke iz prijave o nestanku sa tragovima nađenim na terenu.

Ekipe Hitne pomoći koje su dežurale zbog članova porodice kojima je pozlilo od šoka.

"Svi smo se nadali da će biti pronađen živ. Ovo je strašan udarac za porodicu, niko još ne može da poveruje da je to on", kaže izvor blizak istrazi.

Šta sledi?

Telo će po nalogu nadležnog tužilaštva biti preneto na Institut za sudsku medicinu. Ključne tačke dalje istrage su:

Utvrđivanje tačnog trenutka kada je mladić preminuo.

Da li ima tragova nasilja ili je u pitanju nesrećan slučaj/samopovređivanje.

Rekonstrukcija njegovog kretanja od momenta nestanka do pronalaska tela pomoću baznih stanica mobilne telefonije.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.