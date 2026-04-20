Marko Miljković, koji je sa Veljkom Belivukom označen kao vođa kriminalnog klana koji stoji iza sedam ubistava, danas je u pokušaju da ospori tragove DNK žrtava u tajnoj prostoriji u Ritopeku pred Specijalnim sudom izjavio da ima doušnika u policiji.

Kako prenosi izvor iz sudnice, Miljković je tokom skandaloznog izlaganja pokušao da ospori kredibilitet dokaza protiv optuženih pripadnika klana, tvrdeći da je došao do novih saznanja koja, kako kaže, "idu u korist odbrane".

- Preduzeo sam neke korake došao do novih dokaza koji nam idu u korist, a o tome sam u obavezi da obavestim sud. Našao se neko pošten u policiji, a dostaviće mi i snimak Vukanića i uviđaja u Ritipeku. Tražimo da ga pozovete i da ga ovde ispitamo otkud tragovi i da utvrdimo ćinjenično stanje da je Vukanić namerno nanosio tragove oštećenih , pa ostavio svoje - rekao je Miljković pred sudom.

Inače, optuženi pripadnici zloglasnog klana koji se terete da su otimali, ubijali, a potom mleli žrtve i njihove ostatke prosipali u reku, i na prethodnim suđenjima pokušavali su da ospore ove dokaze tvrdeći da su "podmetnuti", ali im to nije pošlo za rukom zbog čaga je nekoliko pripadnika čak stupalo u štrajk glađu.

Sud će, kako je najavljeno, naknadno odlučiti da li će eventualni snimci koje Marko Miljković pominje uopšte biti prihvaćeni kao dokaz.

- Sud će naknadno odlučiti da li će snimci biti prikazani u dokaznom postupku - rekla je kratko sudija nakon izlaganja optuženih.