Policija je obavila uviđaj, a prema prvim informacijama osobe iz automobila nisu zadobile povrede
Nesreća
"MERCEDES" SLETEO U CRNI TIMOK, DVOJE LJUDI BILO UNUTRA: Saobraćajna nesreća u Zaječaru
Slušaj vest
Putnički automobil sleteo je sinoć u reku Crni Timok, u neposrednoj blizini Popove plaže u Zaječaru.
Saobraćajna nezgoda dogodila se nešto posle 22 časa, kada je vozilo marke "mercedes", sa stranim registarskim oznakama, iz za sada nepoznatih razloga završilo u vodi.
Pripadnici nadležnih službi brzo su reagovali i iz potopljenog automobila izvukli dve osobe koje, prema prvim informacijama, nisu zadobile povrede.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a više detalja o okolnostima koje su dovele do ove nezgode biće poznato nakon dalje istrage.
(RTS)
Reaguj
Komentariši