Putnički automobil sleteo je sinoć u reku Crni Timok, u neposrednoj blizini Popove plaže u Zaječaru.

Saobraćajna nezgoda dogodila se nešto posle 22 časa, kada je vozilo marke "mercedes", sa stranim registarskim oznakama, iz za sada nepoznatih razloga završilo u vodi.

Pripadnici nadležnih službi brzo su reagovali i iz potopljenog automobila izvukli dve osobe koje, prema prvim informacijama, nisu zadobile povrede.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a više detalja o okolnostima koje su dovele do ove nezgode biće poznato nakon dalje istrage.

(RTS)

