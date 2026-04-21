Slušaj vest

Jasna M. iz Zrenjanina optužena je da je 1. jula 2022. godine pokušala da ubije svog supruga, zadavši mu 16 uboda kuhinjskim nožem dok je spavao u bračnom krevetu. U prethodnom postupku Viši sud u Jagodini osudio ju je na 10 godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponavljanje suđenja.

Na kraju ponovljenog postupka prošle godine sud je ponovo utvrdio krivicu okrivljene, ali joj je kazna povećana na 11 godina zatvora. I tada je Jasna M. u završnoj reči negirala krivicu.

Novo ročište održano je juče pred Apelacioni sud u Kragujevcu, gde je, kako je za televiziju Kurir televiziju izjavio advokat Goran Petronijević, formalno otvoren glavni pretres zbog, kako je naveo sud, nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

"Apelacioni sud je nakon razmatranja žalbi odbrane i tužilaštva odlučio da otvori pretres jer smatra da činjenično stanje nije dovoljno razjašnjeno. Time je postupak praktično vraćen na ponovno razmatranje ključnih okolnosti", rekao je Petronijević.

Foto: Damir Darvišagić

"Dosad je dala 5 različitih iskaza"

On je naveo da je tokom jučerašnjeg ročišta okrivljena odbila da iznese novu odbranu, ostajući pri ranijim iskazima.

"Okrivljena je izjavila da neće iznositi odbranu i da ostaje pri ranijim izjavama. Podsećam da je tokom postupka do sada dala čak pet različitih iskaza, što dodatno komplikuje utvrđivanje činjenica", istakao je advokat.

Komentarišući trajanje postupka koji traje gotovo četiri godine, Petronijević je ukazao na širi društveni kontekst i pitanje jednakosti pred zakonom.

IZBOLA MUŽA 16 PUTA NOŽEM DOK JE SPAVAO U KREVETU! Nastavljeno suđenje Jasmini M. iz Zrenjanina, oglasio se advokat za Kurir: Dosad je 5 različitih iskaza dala Izvor: Kurir televizija

"Pravda mora da postoji za svakoga. Ako ne postoji za jednu grupu, onda ne postoji uopšte. U poslednjih petnaestak godina stvoren je narativ koji često unapred određuje krivicu, što nije dobro. Ne može se ispravljati istorijska nepravda prema ženama tako što će se praviti nova nepravda prema muškarcima“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, u konkretnom slučaju reč je o ozbiljnom krivičnom delu koje zahteva nepristrasan pristup.

"Ovde govorimo o situaciji u kojoj je, prema optužnici, suprug napadnut dok je spavao i zadobio veliki broj uboda, a preživeo je spletom okolnosti. Upravo zato je važno da sud donese odluku isključivo na osnovu činjenica i zakona, bez bilo kakvih društvenih pritisaka", naglasio je Petronijević.