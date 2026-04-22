Podgoričanin Svetislav Filipović (47) uhapšen je 15. aprila u velikoj međunarodnoj akciji crnogorske i nemačke policije pod nazivom "Spektakular", a prema tužilačkim spisima, mesecima je nudio i ugovarao šverc droge sa osobama za koje nije znao da su zapravo istražitelji.

Kako proizilazi iz dokumentacije, Filipović je bio meta tajne istrage po nalogu Višeg suda u Podgorici, dok ga je Evropol označio kao organizatora jedne ćelije balkanskog narko-kartela.

Foto: Evropol

Osim narkotika, osumnjičeni je navodno nudio i prodaju oružja, pušaka, pištolja i municije.

- Tokom januara ove godine nudio je istim prikrivenim islednicima prodaju većih količina vatrenog oružja, uključujući 50 pištolja marke "Glock" i automatske puške, preko posrednika iz Nemačke - navodi se u spisima.

Uzeli mu kilogram kokaina

U sklopu istrage, početkom decembra 2024. godine, prikriveni islednici su simulirali kupovinu droge i od Filipovića u Podgorici preuzeli skoro kilogram kokaina za 26.000 evra.

U akciji su učestvovali i pravosudni organi Nemačke, koji su takođe angažovali tajne agente kako bi prikupili dokaze protiv osumnjičenog.

Metode za šverc

Istraga je pokazala da je Filipović koristio različite metode za šverc narkotika širom sveta. Jedan od najspektakularnijih pokušaja dogodio se u oktobru 2024. godine, kada je pokušao da prokrijumčari čak 2,7 tona kokaina iz Bolivije u Nemačku.

- Droga je bila pomešana sa sojinim brašnom i spakovana u 430 džakova ukupne težine 21,6 tona, koji su transportovani ka luci u Hamburgu - navodi se.

Međutim, krijumčarenje je osujećeno nakon kontrole kontejnera koju su sproveli policija i carina u Boliviji.

Prema navodima iz spisa, osumnjičeni je u narednim mesecima imao još najmanje pet pokušaja šverca, skrivajući drogu u tovarima ananasa, posteljini i drugoj robi.

- Filipović je 15. oktobra 2024. godine, kao odgovorno lice osnivač i ovlašćeni zastupnik u podgoričkom preduzeću "Spectacular", pošto je prethodno preko, za sada, nepoznatih lica nabavio kokain, naručio i organizovao pomorski transport 430 džakova sojinog brašna ukupne bruto mase 21,6 tona, koje je bilo izmešano sa oko 2,7 tone kokaina, iz Bolivije ka luci u Hamburgu. Međutim, u neovlašćenom prenošenju opojne droge sprečen je kontrolom kontejnera koju su sproveli policijski i carinski organi Bolivije, u mestu Tambo Quemado - piše u spisima.

Jedan od pokušaja uključivao je i transport 1,39 tona konoplje sa Tajlanda ka Nemačkoj, ali je i taj plan osujećen.

Mreža širom sveta Crnogorsko tužilaštvo sumnja da je Filipović od oktobra 2024. do aprila 2026. godine organizovao međunarodnu mrežu za šverc droge, koja je delovala u više zemalja, uključujući Belgiju i Dominikansku Republiku. Navodno je imao razgranatu mrežu saradnika, posrednika i preprodavaca, a za potrebe ilegalnih poslova osnivao je firme u Crnoj Gori i inostranstvu, preko kojih je prikrivao aktivnosti.

Preti mu duga robija

Nakon hapšenja, Filipović je 17. aprila sproveden u pritvor zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.

Zajedno sa njim, lisice su stavljene i drugim osumnjičenima u akciji "Spektakular", dok se za nekima i dalje traga.

- Uhapšeni su i Podgoričani Boban Golubović (35), Enes Borančić (22), Petar Krsmanović (25), Emin Adžijusufović (35), Božo Vujisić (30) i Pavle Pejić (33). Istragom su obuhvaćeni i Gojko Boričić (50) iz Podgorice i Cetinjanin Vukan Vujačić (31), koji su u bekstvu, kao i Nemanja Stojanović (34) iz Niša, koji je odranije u spuškom pritvoru - podseća izvor.

Iz Evropola su ranije saopštili da je istraga, uz podršku Austrije i Španije, usmerena na razbijanje kriminalne mreže koja se bavila međunarodnom trgovinom velikih količina kokaina i kanabisa.