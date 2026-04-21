Osnovni sud u Čačku osudio je ženu iz ovog grada J.B. na godinu dana kućnog zatvora uz elektronski nadzor zbog prevare, nakon što je zloupotrebom dokumentacije i lažnim prikazivanjem činjenica oštetila rent-a-car agencije iz Slovenije za višemilionski iznos.

- Okrivljena je tokom 2017. godine u više navrata iznajmljivala vozila "audi" i "volksvagen" koristeći neistinite podatke i tuđu dokumentaciju, nakon čega vozila nisu vraćena vlasniku. Vozila su potom završavala van teritorije Slovenije, čime je oštećenom privrednom društvu pričinjena značajna materijalna šteta - navodi se u presudi.

Ukupna šteta procenjena je na više od 7,8 miliona dinara, dok je pojedinačna vrednost jednog od iznajmljenih vozila iznosila preko 2,9 miliona dinara.

Sud je utvrdio da je okrivljena delovala sa umišljajem i u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, koristeći poverenje zaposlenih u agenciji za iznajmljivanje vozila.

Izrečena i novčana kazna

Izrečena joj je kazna zatvora u trajanju od jedne godine, uz obavezu da nadoknadi štetu oštećenoj firmi. Takođe, sud je naložio i plaćanje novčanog iznosa u visini pribavljene koristi.

Tokom postupka saslušan je veći broj svedoka, uključujući zaposlene u rent-a-car agenciji i osobe koje su imale kontakt sa okrivljenom, a izvedeni su i brojni materijalni dokazi, poput ugovora, kopija dokumenata i evidencija o iznajmljenim vozilima.

Okrivljena je prvobitno negirala svoju krivicu, ali je presuda doneta nakon što su je svedoci, tačnije zaposleni u rent a car agancijama, prepoznali.

Presuda još uvek nije pravosnažna, a okrivljena ima pravo žalbe u zakonskom roku.