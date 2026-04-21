U Ulici Banjičkih žrtava u beogradskom naselju Senjak, gde je juče pronađeno telo mladića, obavljen je uviđaj, a telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Kako saznaje Kurir, telo je na ulici pronašao prolaznik i obavestio Hitnu pomoć i policiju. Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da pronađeno telo pripada mladiću (24) iz Beograda, čiji je nestanak ranije prijavljen policiji.

Ceo slučaj je zbunjujuć

Predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković izjavio je za Kurir TV da slučaj deluje zbunjujuće i da je u ovom trenutku neophodno sačekati zvanične nalaze istrage i sudske medicine.

On je istakao da način na koji je telo zatečeno otvara dodatna pitanja o okolnostima smrti.

"Moramo da sačekamo šta će sudska medicina i forenzika reći, ali ovo može da bude ili ubistvo ili samoubistvo, treće ne može. S obzirom na to da je telo izbačeno i gledajući ove tragove koji se vide, deluje kao da je telo tu ostavljeno, ali to je samo moja pretpostavka i ne mora da znači da sam u pravu. Znači, ne pretpostavljamo konačno ništa, ali moja pretpostavka je da je u pitanju ubistvo, iako to ne mora da znači. Sve što se vidi ukazuje da je telo tu izbačeno, ali treba sačekati zvaničnu istragu., rekao je Marković.

Marković je dodao da ga slučaj podseća na ranije događaje i naveo primer iz prošlosti, ističući da slični slučajevi zahtevaju oprez u zaključivanju.

"Ovo me podseća i na jedno ubistvo od 31. maja 2000. godine, kada je ubijen Goran Žugić, koji je takođe pronađen izbačen daleko od mesta događaja, i tek kasnije je utvrđeno o kome je reč. Ovde je vrlo interesantno i to što smo na terenu videli i rukavice od forenzike, pa ćemo tek videti šta će sve pokazati istraga", rekao je.

Govoreći o samom uviđaju, Marković je naveo da su na licu mesta uočeni forenzički tragovi i da je potrebno sačekati nalaze.

"Ovde ima i rukavica od forenzike, znači sve što je urađeno mora da se analizira. Vrlo je interesantan slučaj, ovako nešto se prvi put dešava u Srbiji. jer ne znamo ni ko je tačno žrtva, možda je i neko iz druge države, ne znamo ništa u ovom trenutku. Vrlo je sve zbunjujuće", rekao je on.

On je dodao da okolnosti ostavljaju prostor za različite pretpostavke, uključujući i mogućnost da je telo ostavljeno kao poruka.

"Možda je ovo i neka vrsta opomene. Vidimo da je telo izbačeno, i to vrlo brzo urađeno. Ne deluje kao da je jedna osoba to mogla sama da uradi. Ako se ispostavi da je ubistvo, postavlja se pitanje da li je telo namerno ostavljeno ovde, možda kao opomena, jer deluje kao da je brzo izbačeno i ostavljeno na licu mesta. Ne bih da pravimo konstrukcije unapred, neka to odrade nadležni organi i da na kraju saznamo ko je ovo i šta se tačno dogodilo", rekao je za Kurir televiziju Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.