Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su A. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca, kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio.