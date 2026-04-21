Prolicija u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su A. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Kako se nezvanično saznaje, ubijeni muškarac je bio u emotivnoj vezI sa majkom tinejdžera.

Sumnja se da je on u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, udarcem sekirom u glavu usmrtio muškarca (48), kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio.

- Heteo je da se orarasi tela i prikrije zločin, ali istražitelji su došli do istine - kaže izvor.

Brzim i efikasnim radom policije osumnjičeni je uhapšen i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, određeno mu je zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Informer)

