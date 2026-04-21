Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje sprovodi hitne dokazne radnje prema više osoba u Baru i Tivtu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i nekoliko teških ubistva.

Prema navodima tužilaštva, u tim zločinima život je izgubilo šest osoba, a policija intenzivno preduzima mere i radnje kako bi osumnjičene privela pravdi.

Velika akcija sprovedena je jutros u Baru, gde je, prema pisanju medija, blokiran čitav kvart na izlazu ka Ulcinju. Na terenu je bilo više desetina pripadnika Specijalnog policijskog odeljenja i Uprave policije, koji su pretresali kuće, stanove i druge objekte.

Za sada nije poznato koliko je osoba uhapšeno, a iz tužilaštva je najavljeno da će javnost biti obaveštena nakon završetka dokaznih radnji i saslušanja osumnjičenih.