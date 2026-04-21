Pripadnici škaljarskog klana su, kako se saznaje, na udaru crnogorske policije od ranog jutra kada su specijalci blokirali čitav kvart na izlazu ka Ulcinju i uhapsili nekoliko članova ove ozloglašene grupe.

- Najmanje tri pripadnika škaljarskog klana uhapšena su u operaciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odeljenja, koji ih sumnjiče da su u protekloj deceniji odgovorni za najmanje šest ubistava - pišu Vijesti i dodaju:

- Reč je o članovima škaljarskog klana, koji su u toj kriminalnoj organizaciji bili zaduženi za izvršavanje surovih ubistava. Osumnjičeni egzekutori neke od zločina, kako se veruje, počinili su na krajnje monstruozan način u Crnoj Gori i inostranstvu.

Za sada nije poznato ko je uhapšen, niti o kojim mafijaškim zločinima je reč, osim da iza svega stoje plaćeni egzekutori klana.

- Navodno je reč o plaćenim ubicama škaljarskog klana koji su imali monstruozne zadatke, a to je da za klan završavaju najprljavije poslove - kaže izvor.

Podsetimo, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje sprovodi hitne dokazne radnje prema više osoba u Baru i Tivtu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i četiri teška ubistva.

- Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - saopštili su iz SDT.

Kako smo ranije preneli, u tim zločinima život je izgubilo šest osoba, a policija intenzivno preduzima mere i radnje kako bi osumnjičene privela pravdi.