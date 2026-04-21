PALA NAJMANJE TRI EGZEKUTORA: Evo koga od jutros hapse crnogorski specijalci!
Pripadnici škaljarskog klana su, kako se saznaje, na udaru crnogorske policije od ranog jutra kada su specijalci blokirali čitav kvart na izlazu ka Ulcinju i uhapsili nekoliko članova ove ozloglašene grupe.
- Najmanje tri pripadnika škaljarskog klana uhapšena su u operaciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odeljenja, koji ih sumnjiče da su u protekloj deceniji odgovorni za najmanje šest ubistava - pišu Vijesti i dodaju:
- Reč je o članovima škaljarskog klana, koji su u toj kriminalnoj organizaciji bili zaduženi za izvršavanje surovih ubistava. Osumnjičeni egzekutori neke od zločina, kako se veruje, počinili su na krajnje monstruozan način u Crnoj Gori i inostranstvu.
Za sada nije poznato ko je uhapšen, niti o kojim mafijaškim zločinima je reč, osim da iza svega stoje plaćeni egzekutori klana.
- Navodno je reč o plaćenim ubicama škaljarskog klana koji su imali monstruozne zadatke, a to je da za klan završavaju najprljavije poslove - kaže izvor.
Podsetimo, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje sprovodi hitne dokazne radnje prema više osoba u Baru i Tivtu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i četiri teška ubistva.
- Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - saopštili su iz SDT.
Kako smo ranije preneli, u tim zločinima život je izgubilo šest osoba, a policija intenzivno preduzima mere i radnje kako bi osumnjičene privela pravdi.
Na terenu je bilo više desetina pripadnika Specijalnog policijskog odeljenja i Uprave policije, koji su pretresali kuće, stanove i druge objekte.