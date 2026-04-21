Darko Elez, kriminalac iz Bosne, koji je izašao na slobodu, godinama unazad je punio stupce crne hronike. On je bio osuđen na 15 godina zatvora za krivična dela za koja ga tereti optužnica Tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetu "Lutka", koja ga povezuje i sa likvidacijama.

Darko Elez Foto: Printscreen Youtube/ tvk3

- Upravo je, kako objašnjava naš izvor, odslužio tu petanestogodišnju kaznu. Inače, robijao je u Srbiji na lični zahtev - objašnjava sagovornik Kurira.

Elez se, podsetimo, teretio za organizovani kriminal u vezi sa više teških krivičnih dela među kojima su teška ubistva, pokušaj ubistva, pljačke transporta novca i druga krivična dela počinjena u periodu od 2005. do 2009. godine.

Kako se ranije pisalo, Darko Elez je uhapšen u Beogradu 21. decembra 2020. godine po Interpolovoj poternici i izručen je BiH, a molbu za izručenje Srbiji je podneo čim su se stekle zakonske mogućnosti za to, odnosno kada su pravosudni organi BiH obustavili istragu koja je protiv njega pokrenuta zbog sumnje da je 2018. i 2019. u Istočnom Sarajevu učestvovao u dva ubistva, iznudi, zastrašivanju i drugim krivičnim delima.

Darko Elez Foto: Printscreen

Elez je u slučaju "Lutka" u celosti priznao krivicu i osuđen je na 15 godina zatvora, na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Predloženih 15 godina zatvora bila je najstroža kazna u okviru sporazumnog priznanja krivice za organizovani kriminal u istoriji Tužilaštva i Suda BiH.

Grupu Darka Eleza, koji ima državljanstva Srbije i BiH, istražitelji obe države ocenjuju kao jednu od najopasnijih na Balkanu.

Ceo život u kriminalu

Darko Elez, koji se sumnjičio i za saradnju sa Veljkom Belivukom, je rođen 1980. godine, a čim je posto punoletan ušao je u svet kriminala. Bio je čak optužen za pokušaj ubistva svog kuma Đorđa Ždrala, zbog čega je za njim raspisivana poternica. Kao njegovi saradnici označeni su Naser Keljmendi i Bojan Cvijan, bivši načelnik kriminalističke policije u CSB Istočno Sarajevo.

"Karijeru" je, kako su ranije prenosili mediji, počeo švercom cigareta, zatim oružjem, krađama i preprodajom vozila, a u hijerarhijskoj lestvici podzemlja se popeo kada je organizovao prodaju droge.

Holivudska krimi-priča

Holivudska krimi-priča Darka Eleza i njegove navodne žrtve Đorđa Ždrala počinje iza rešetaka, kada su se upoznali u bosanskom kazamatu u kom je Ždrale završio zbog ubistva bračnog para u BiH. Toliko su postali bliski da su se, po izlasku na slobodu, čak i okumili.

- Svoje odnose dodatno su "učvrstili" formiranjem dve krimi-grupe koje su delovale na teritoriji Istočnog Sarajeva, a bavili su se krađama i razbojništvima, ali i najtežim krivičnim delima kao što su otmice, pokušaji ubistva i ubistva... - pisali su svojevremeno mediji iz susedne države.

Kako su izvori svedočili, dvojica kriminalaca su se uzajamno poštovala, a sarajevski inspektori i danas prepričavaju da su delili dve osobine - dobru organizovanost i surovost.

- Po izlasku iz zatvora u proleće 2006. Ždrale se obratio kumu Elezu za pomoć, da ga "pogura" dok se ne snađe pošto je duži vremenski period bio iza rešetaka. Tražio je da mu Elez da deo novca koji je prethodno "zaradio" pljačkom jedne banke. Elez je to shvatio kao izvesni vid reketa, odbio je taj zahtev i od tog momenta oni više nisu u dobrim odnosima. Đorđe je navodno naredio Elezu da se iseli iz Istočnog Sarajeva i od tada počinje njihov sukob - ispričao je svojevremeno jedan sarajevski inspektor.

Njihov odnos postao je znatno zamršeniji i kada se u njihov život umešala nekadašnja mis BiH Slobodanka Boba Tošić, čije ime i danas stoji na spisku najtraženijih ljudi Interpola.

Slobodanka je Ždrala upoznala odlazeći u posetu svom dedi u zatvor. Međutim, nije mnogo prošlo, a Slobodanka se, po izlasku kriminalaca na slobodu, upoznala i sa Darkom Elezom.

Boba Tošić Foto: Printscreen/Youtube/ O KANAL

- Darko Elez bio je optužen da je 2006. godine pokušao da ubije svog kuma Đorđa Ždrala, a u tome mu je, navodno, pomagala upravo Boba Tošić. Njena uloga bila je da namami žrtvu na mesto gde su ga u zasedi čekali, kako se tada sumnjalo, Darko Elez i Branimir Minić - podseća izvor.

Droga

Darko Elez bio je uhapšen i 2009, a sledeće godine Specijalni sud u Beogradu osudio ga je zbog šverca marihuane iz Srbije u BiH, pokušaja iznude i falsifikovanja dokumenata na devet godina zatvora. On se spominje i u optužnici koja je podignuta protiv Nasera Keljmendija za organizovani kriminal, ubistvo i šverc droge.

Svedok na suđenju

Ime Darka Eleza, poslednji put je u javnosti pominjano na suđenju bivšoj državnoj sekretarki u MUP Srbije Dijani Hrkalović.

Podsetimo, ona se sumnjiči da je sa bivšim načelnikom PU Novi Sad Miloradom Šušnjićem stavila Eleza na fiktivne mere nadzora, kako bi ga na taj način zaštitila da još neko ne može da ga prati ili prisluškuje. Ona je ove optužbe negirala.

Dijana Hrkalović Foto: Petar Aleksić

Branilac Dijane Hrkalović, advokat Vladimir Đukanović, na poslednjem suđenju dostavio je izjavu Eleza u kojoj on tvrdi da ne poznaje Hrkalovićevu i predložio da Elez bude saslušan kao svedok.

Saradnja sa Belivukom i Zvicerom

Darko Elez je bio pod istragom zbog sumnje da je sarađivao sa grupom Veljka Belivuka i sa kavačkim klanom, odnosno njihovim vođom Radojem Zvicerom.

Elezov i Belivukov klan imali su, prema operastivnim saznanjima, bliske veze i zajedničke kriminalne aktivnosti. Postojale su sumnje da su ove grupe pokušavale da se povežu u širu organizaciju, što bi predstavljalo veliku bezbednosnu pretnju u regionu. Međutim, hapšenjem Eleza i Belivukovog klana to se nije dogodilo.

Belivuk i Zvicer Foto: Zorana Jevtić, Libertas, printscreen YT

Takođe, Elez se dovodio u vezu i sa Radojem Zvicerom. Naime, Elez i Zvicer su, prema istrazi u BiH, osumnjičeni da su planirali likvidaciju Ognjena Orašanina.