Sumnja se da je tokom noći ubio dvojicu prijatelja u naselju Stari aerodrom, a potom pobegao i za njim je u toku intenzivna potraga
Crna Gora
DVOSTRUKO UBISTVO U PODGORICI! Ubica još uvek na slobodi, u toku intenzivna potraga za njim!
Dvostruko ubistvo dogodilo se u podgoričkom naselju Stari aerodrom.
Policija traga za Rožajcem koji se sumnjiči da je počinio dvostruko ubistvo.
Prema nezvaničnim informacijama, ubistva su počinjena tokom noći.
Osumnjičeni Rožajac, kako veruje policija, usmrtio je dva druga nakon čega je pobegao.
(Vijesti)
