POVEĆAO SE BROJ ŽRTAVA ZLOČINA U PODGORICI - PRONAĐENO I TREĆE TELO: Otkriven identitet ubijenih muškaraca u naselju Stari aerodrom!
Policija je danas saopštila da se u podgoričkom naselju Stari aerodrom, dogodilo dvostruko ubistvo dva punoletna muškarca čiji identiteti prvobitno nije bio poznat. Međutim, kako je sada saopšteno, pronađeno je još jedno telo u blizini tokom uviđaja, pa je crni bilans stravičnog zločina postao još veći.
Među ubijenima su Denis Hot (28) iz Rožaja i Nezrin Hot (27), dok treća žrtva i dalje nije identifikovana.
Zločin se ne povezuje sa obračunom kriminalnih grupa.
Policija traga za Rožajcem koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubistvo koji je, prema nezvaničnim informacijama, zločin počinio u toku noći.
Osumnjičeni Rožajac, kako veruje policija, usmrtio je tri druga nakon čega je pobegao.
- Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su poreklom iz Rožaja - saopšteno je iz policije.
Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.
