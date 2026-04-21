Policija je danas saopštila da se u podgoričkom naselju Stari aerodrom, dogodilo dvostruko ubistvo dva punoletna muškarca čiji identiteti prvobitno nije bio poznat. Međutim, kako je sada saopšteno, pronađeno je još jedno telo u blizini tokom uviđaja, pa je crni bilans stravičnog zločina postao još veći. 

Među ubijenima su Denis Hot (28) iz Rožaja i Nezrin Hot (27), dok treća žrtva i dalje nije identifikovana.

Zločin se ne povezuje sa obračunom kriminalnih grupa.

Policija traga za Rožajcem koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubistvo koji je, prema nezvaničnim informacijama, zločin počinio u toku noći.

Osumnjičeni Rožajac, kako veruje policija, usmrtio je tri druga nakon čega je pobegao.

- Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su poreklom iz Rožaja - saopšteno je iz policije.

Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.

Kurir.rs/Vjesti

