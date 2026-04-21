Miloš Pavlović (48) iz okoline Rume ubijenje 19. aprila, a kako Kurir saznaje, njegov nestanak prijavio je brat po majci, nakon što se ubijeni čovek nije vratio kući sa posla.

- Brat ubijenog Miloša je prijavio policiji nestanak, nakon što mu je brat otišao na posao i dva dana se nije vratio kuci. To mu je i postalo sumnjivo, međutim, niko nije očekivao da je čovek ubijen na ovako monstruozan način - kaže jedan meštanin Hrtkovca za Kurir.

Miloš Pavlović Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, za zločin je osumnjičeni A. Đ. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Kako se sumnja, on je u toku noći 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni je s vremena na vreme boravio u kući osumnjičenog, kada je i dolazilo do sukoba.

Osumnjičeni je sekirom presudio Milošu, a potom naredne noći telo prevezao u atar sela Hrtkovci, gde ga je polio benzinom i zapalio.

- Sumnja se da je ubijeni muškarac bio u emotivnoj vezi sa majkom osumnjičenog tinejdžera, te da je zato boravio u kući osumnjičenog gde se zločin i dogodio - kaže nam izvor.