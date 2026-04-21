Slušaj vest

U podgoričkom naselju Stari aerodrom dogodilo se trostruko ubistvo. Pronađena su tri beživotna tela, a za osumnjičenim Vehidom Murićem (25) se uveliko traga.

Ubistvo se desilo u Zmaj Jovinoj ulici, a prema prvim informacijama, tri brata iz Rožaja ubijena su u kući gde su živela kao podstanari. Imena dvojice braće su Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27). Onis u, kao i osumnjičeni za ubistvo, rodom iz Rožaja.

1/8 Vidi galeriju Mesto zločina, trostruko ubistvo u Podgorici Foto: RTCG

Zločin je, podsetimo, otkrila njihova rođaka koja je došla da proveri zašto se ne javljaju.

Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog. Na licu mesta se vrši uviđaj, prisutan je veliki broj pripadnika policije, kao i ekipe Hitne pomoći.

- Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja -naveli su iz Uprave policije Crne Gore.

Policija traga za ubicom

Prema tvrdnjama tamošnjih medija, traga se za Vehidom Murićem (25) koji se sumnjiči da je usmrtio tri osobe.

Iz policije su kazali da su svi raspoloživi kapaciteti stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode.

Ubica iz Rožaja Vehid Murić

- Apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - naveli su.