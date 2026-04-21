Predrag Peđa Đuričković, Mališa Bubanja i još jedna osoba iz Tivta, za koje se sumnja da su pripadnici škaljarskog klana, uhapšeni su danas po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva u velikoj akciji crnogorske policije.

Za sada su, prema dostupnim informacijama, uhapšena trojica navodnih članova ove kriminalne grupe, koji se dovode u vezu sa najtežim zločinima i koji su za klan radili najprljavije poslove.

Prilikom hapšenja, scene su bile izuzetno upečatljive, kao iz filma, s obzirom na to da jedan od njih pokazao tri prsta dok su policajci sprovodili na saslušanje s lisicama na rukama.

- Jedan od osumnjičenih je u trenutku privođenja podigao tri prsta. Drugi je, s druge strane, sve vreme držao kapuljaču preko glave, pokušavajući da sakrije lice - navodi izvor blizak istrazi.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšeni su imali ključne uloge unutar klana.

- Reč je o članovima škaljarskog klana koji su bili zaduženi za izvršavanje najtežih zadataka. Sumnja se da su kao egzekutori učestvovali u više brutalnih likvidacija, i to na izuzetno surov način, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu - kaže sagovornik.

Iako detalji zločina za sada nisu zvanično saopšteni, veruje se da su upravo oni bili zaduženi za "najprljavije poslove" unutar kriminalne organizacije.

- Navodno je reč o plaćenim ubicama koji su imali monstruozne zadatke i direktno izvršavali naloge dobijene s vrha klana - dodaje izvor.

Podsetimo, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje sprovodi opsežnu akciju u Baru i Tivtu zbog sumnje da je formirana kriminalna organizacija odgovorna za četiri teška ubistva, u kojima je stradalo šest osoba.

Iz tužilaštva su saopštili da će nakon sprovedenih dokaznih radnji i saslušanja osumnjičenih javnost biti obaveštena o daljim koracima u postupku.