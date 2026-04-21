Slušaj vest

Danas oko 9 časova, dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Vranju od strane Policijske stanice Bujanovac prijavljeno da je na području mesta Veliki Trnovac, od strane pet maskiranih lica izvršeno razbojništvo uz pretnju vatrenim oružjem nad dva lica, vlasnika zlatarske radnje koja su u vozilu prevozili veću količinu zlatnog i srebrnog nakita.

- Izvršioci su pobegli u nepoznatom pravcu i za njima se intenzivno traga - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Vranju.

Naloženo je vršenje uviđaja i preduzimanje svih neophodnih dokaznih radnji na pronalaženju i otkrivanju izvršioca.

Ovo nije prvi slučaj razbojništva u Velikom Trnovcu u kome je na meti zlatni nakit. Iz tužilaštva podsećaju da je na sličan način izvršeno krivično delo i 24. avgusta 2025. godine, kada je vlasniku zlatarske radnje, R.F. iz Velikog Trnovca, oduzet zlatni nakit u količini od skoro 2 kg, kao i devizni i dinarski novac.