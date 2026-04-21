Uviđaj trostrukog ubistva koji se dogodio na Starom aerodromu u Podgorici upravo je završen, a tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Danka Đerić saopštila je novinarima da su prikupljeni svi dokazi i sve što je važno za dalji tok istrage.

- Traga se izvršiocem ovog krivičnog dela. Nema informacija o motivima zločina. U ovom trenutku se sumnja da je izvršeno ubistvo hladnim oružjem - kazala je Đerić.

Prema saznanjima Pobjede, osumnjičeni za ovaj zločin Vehid Murić je, kako se sumnja, žrtve ubio prethodne noći u iznajmljenom stanu nakon čega je otišao za rodno Rožaje gde je, navodno, izvršio nasilje nad svojom majkom nakon čega je pobegao.

Slučaj nasilja je, prema nezvaničnim saznanjima, prijavila porodica osumnjičenog nakon čega je otkriveno da je počinio zločin u Podgorici.

Ubica iz Rožaja Vehid Murić Foto: Printscreen

Da su pronađena tri tela, policiji je, prema nezvaničnim saznanjima, prijavljeno danas oko 13 sati.

Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između žrtava i osumnjičenog.

Sva lica su, potvrđeno je iz Uprave policije, poreklom iz Rožaja.

- Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mera i radnji javnost će biti blagovremeno obaveštena. Uzimajući u obzir da se radi o merama prvog zahvata, molimo medije da se suzdrže od objavljivanja neproverenih informacija - saopšteno je ranije iz Uprave policije.

Mesto zločina, trostruko ubistvo u Podgorici Foto: RTCG

Podsetimo, kako se sumnja, Murić je ubio tri druga, sa kojima je bio u Podgorici i radio na građevini. Iako su prvobitne informacije ukazivale da su ubijena trojica braće, navodno su dvojica braća, Denis Hot (28) i Nezrin Hot (28), dok treći nije s njima u krvnom srodstvu. 

Kurir.rs/Pobjeda

