Uviđaj trostrukog ubistva koji se dogodio na Starom aerodromu u Podgorici upravo je završen, a tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Danka Đerić saopštila je novinarima da su prikupljeni svi dokazi i sve što je važno za dalji tok istrage.

- Traga se izvršiocem ovog krivičnog dela. Nema informacija o motivima zločina. U ovom trenutku se sumnja da je izvršeno ubistvo hladnim oružjem - kazala je Đerić.

Slučaj nasilja je, prema nezvaničnim saznanjima, prijavila porodica osumnjičenog nakon čega je otkriveno da je počinio zločin u Podgorici.

Da su pronađena tri tela, policiji je, prema nezvaničnim saznanjima, prijavljeno danas oko 13 sati.

Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između žrtava i osumnjičenog.

Sva lica su, potvrđeno je iz Uprave policije, poreklom iz Rožaja.

- Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mera i radnji javnost će biti blagovremeno obaveštena. Uzimajući u obzir da se radi o merama prvog zahvata, molimo medije da se suzdrže od objavljivanja neproverenih informacija - saopšteno je ranije iz Uprave policije.

Podsetimo, kako se sumnja, Murić je ubio tri druga, sa kojima je bio u Podgorici i radio na građevini. Iako su prvobitne informacije ukazivale da su ubijena trojica braće, navodno su dvojica braća, Denis Hot (28) i Nezrin Hot (28), dok treći nije s njima u krvnom srodstvu.