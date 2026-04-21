Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač potvrdio je za Portal ETV da je majka Vehida Murića (25), osumnjičenenog za trostruko ubistvo na Starom aerodromu, pozvala policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično delo.

Kalač je rekao da nisu tačni navodi pojedinih medija da je Murić ranije prijavljivan za nasilje u porodici.

- On je sinoć došao u porodičnu kuću u Rožajama i kazao svojoj majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj - rekao je Kalač.

Danas su u Podgorici pronađena tela tri punoletna muškarca, za čije ubistvo se sumnjiči Rožajac Vehid Murić. Kako je saopšteno iz policije, za njim se intenzivno traga.

- Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i hapšenja, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Iz UP mole građane da, ukoliko poseduju bilo kakve informacije o Muriću, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, te da budu oprezni ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovom osobom.

Podsetimo, kako se sumnja, Murić je tokom noći u iznajmljenom stanu ubio tri druga, sa kojima je bio u Podgorici i radio na građevini - braću Denisa Hota (28) i Nezrina Hota (28), kao i još jednog mladića. Veruje se da je ubistva počinio hladnim oružjem.