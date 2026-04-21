Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici Vehid Murića (25) uhapšen je večeras, saopšteno je zvanično iz Uprave policije Crne Gore.

Rožajac je potraživan zbog sumnje da je sinoć u podgoričkom naselju Stari aerodrom upotrebom hladnog oružja lišio života braću Denisa Hota (28) i Nezrin Hot (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).

Foto: Uprava policije Crne Gore

"Policijski službenici Uprave policie Regionalnog centra bezbednosti 'Sever', uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', nakon sprovedenh opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode o demu je obavešten drzavni tužilac u Visem državnom tužilaštvu u Podgorici", navodi se u saopštenju Uprave policije i dodaje se:

"Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rożaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem drżavnom tužilaštvu u Podgoricina na dalju nadležnost. Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gde je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela".

Podsetimo, Murić se tereti da je u iznajmljenom stanu u Podgorici ubio tri druga, sa kojima je radio na građevini. Potom je pobegao za rodno Rožaje, gde ga je navodno majka prijavila policiji nakon što joj je priznao da je "okrvavio ruke".