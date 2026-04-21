Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici Vehid Murića (25) uhapšen je večeras, saopšteno je zvanično iz Uprave policije Crne Gore.

On se, kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnjiči za teško ubistvo, a o njegovom hapšenju obavešten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

- Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara - naveli su oni.

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Danka Ivanović Đerić je, nakon višesatnog uviđaja, saopštila novinarima da motiv trostrukog ubistva nije poznat.

- U ovom trenutku tragamo za motivom i preduzimamo mere u tom pravcu - rekla je Ivanović Đerić.

Kazala je da su tokom uviđaja izuzeti dokazi i sve što su nadležni smatrali da je važno za dalji tok istrage, kao i da su policijski službenici preduzimali i forenzičke radnje i da je prisustvovao i sudski veštak medicinske struke.

- U ovom trenutku, na osnovu podataka koje smo prikupili na licu mesta, pretpostavljamo da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem - dodala je ona.

Iz Uprave policije je ranije saopšteno da se ubistvo desilo tokom noći u Kozaračkoj ulici, te da su i ubijeni i ubica iz Rožaja. Naglasili su da ovo ubistvo nije povezano sa delovanjem kriminalnih struktura.

- Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog - dodali su u policiji.