TREĆI UBIJENI U PODGORICI JE IZ SRBIJE Oglasila se policija: Sumnja se da je ovo prethodilo krvavom piru (FOTO)
Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici Vehid Murića (25) uhapšen je večeras, saopšteno je zvanično iz Uprave policije Crne Gore.
On se, kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnjiči za teško ubistvo, a o njegovom hapšenju obavešten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
- Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara - naveli su oni.
Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Danka Ivanović Đerić je, nakon višesatnog uviđaja, saopštila novinarima da motiv trostrukog ubistva nije poznat.
- U ovom trenutku tragamo za motivom i preduzimamo mere u tom pravcu - rekla je Ivanović Đerić.
Kazala je da su tokom uviđaja izuzeti dokazi i sve što su nadležni smatrali da je važno za dalji tok istrage, kao i da su policijski službenici preduzimali i forenzičke radnje i da je prisustvovao i sudski veštak medicinske struke.
- U ovom trenutku, na osnovu podataka koje smo prikupili na licu mesta, pretpostavljamo da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem - dodala je ona.
Iz Uprave policije je ranije saopšteno da se ubistvo desilo tokom noći u Kozaračkoj ulici, te da su i ubijeni i ubica iz Rožaja. Naglasili su da ovo ubistvo nije povezano sa delovanjem kriminalnih struktura.
- Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog - dodali su u policiji.
Kurir/ETV