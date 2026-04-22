Ceo region se danas oprašta od braće Denisa (28) i Nezrina Hota (27), koju je, zajedno sa Novopazarcem Kenanom Miraljemovićem (56) preksinoć 20. aprila ubio Vehid Murić (25) u Podgorici.

- Sa tugom se opraštamo od moje braće i prijatelja, Nezrina, Denisa i Kenana. Molimo se da im Alah podari raj, a njihovim voljenima snagu i strpljenje - reči su prijatelja ubijenih koji su se masovno opraštali od njih putem društvenih mreža.

Denis Hot Nezrin Hot Foto: Društvene Mreže

Sahrana ubijene braće biće iz Rožaja danas, 22. aprila u 16.30 časova, a dve najtužnije umrlice potpisali su ožalošćeni roditelji, sestra i ostala mnogobrojna rodbina.

Podsetimo, braća Hot ubijena su u podgoričkom naselju Stari aerodrom, zajedno sa Kenanom Miraljemovićem iz Novog Pazara, u zločinu za koji se sumnjiči Vehid Murić, koji je ubrzo nakon toga uhapšen.

Vest o trostrukom ubistvu uznemirila je građane, naročito u Rožajama, gde su Denis i Nezrin bili poznati kao vredni i mirni mladi ljudi.

Prijatelji i poznanici opraštaju se od njih potresnim porukama koje su osvanule danas na društvenim mrežama, ističući da su "uvek bili jedan uz drugog".

- Mladi momci su bili divni ljudi, uvek jedan uz drugog, a tako su i otišli sa ovog sveta...

Istog dana kada se porodica Hot oprašta od svoje dece, tuga ne jenjava ni u Novom Pazaru, odakle je rodom ubijeni Kenan Miraljemović.

Kenan Miraljemović Foto: Kenan Miraljemović/facebook

- Kakva tuga… kampovali smo zajedno godinama. Taj čovek nikada mrava ne bi zgazio! Miran, tih, pitom, zaljubljenik u prirodu, to je bio naš Keno - napisao je jedan od njegovih prijatelja.

Pored ovoga, ređali su se i komentari ostalih prijatelja, koji dodaju da je bio primer ljudskosti i dobrote

- Brate moj, nikome nisi zlo učinio, nikada nikome nisi vodu zamutio. Kakav čovek treba biti da digne ruku na vas?

Podsetimo, zbog trostrukog ubistva Murić je uhapšen sinoć, kako je saopšteno iz UP Crne Gore,a sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog.

Ubica iz Rožaja Vehid Murić Foto: Društvene Mreže, Printscreen

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač potvrdio je da je majka Vehida Murića (25), osumnjičenog za trostruko ubistvo na Starom Aerodromu, pozvala policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično delo.

Kalač je rekao da nisu tačni navodi pojedinih medija da je Murić ranije prijavljivan za nasilje u porodici.