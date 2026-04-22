Slušaj vest

Ubistva nekadašnjeg "kralja kocke" Slobodana Šaranovića, Željka Bulatovića, Marka Sjekloće i Leskovčanina Ilije Krstića rasvetljena su nakon jučerašnjeg hapšenja egzekutora ćelije škaljarskog klana na čijem čelu je bio Alan Kožar!

- Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odeljenje nakon punih devet godina u potpunosti su rasvietlili ubistvo jugoslovenskog "kralja kocke" Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića, koji je 10. marta 2017. godine ubijen tokom redovne šetnje ispred zgrade u kojoj je živio u budvanskom naselju Dubovica - pišu Vijesti i dodaju da je zbog toga otvorena istraga protiv grupe članova škaljarskog klana, za koje su prikupljeni osnovani dokazi da su, po nalogu vođa tog klana, u protekloj deceniji učestvovali u pripremanju i izvršenju najmanje šest ubistava.

Slobodan Šaranović

Likvidacija kralja kocke rasvetljena posle 9 godina Likvidacija Šaranovića, inače, rasvetljena je posle dugih devet godina. Šaranović je bio vlasnik čuvenog kazina "Slavija" u Beogradu, a devedesetih je dospeo u žižu javnosti kada je ugostio brazilskog pisca Paola Koelja. Posedovao je i više preduzeća u Srbiji, Crnoj Gori i Austriji. Često su ga nazivali "kraljem kocke".

Uhapšeni su Mališa Bubanja, Predrag Peđa Đuričković i Lazar Klakor, za koje se veruje da su učestvovali u ubistvima pripadnika suparničkog klana.

Pored toga, presretnuta Skaj komunikacija i poruke između sada ubijenih škaljaraca Edmonda Mustafe i Alana Kožara pomogle su takođe u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva u rasvetljavanju i drugih jezivih ubistava, zbog kojih su juče uhapšene plaćene ubice pomenutog ozloglašenog klana.

U istrazi SDT, kako piše Dan, pominju se, između ostalog, pored trojice juče privedenih, i navodni članovi škaljarskog klana Stefan Đukić Mandić, Stefan Janković, Stefan Mićić.

- Na osnovu prikupljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni Mališa Bubanja, zajedno sa osumnjičenima Stefanom Đukićem Mandićem, Stefanom Mićićem, Predragom Đuričkovićem, Stefanom Jankovićem i drugim za sada neidentifikovanim licima,18. juna 2019. godine po naredbama pokojnog Alana Kožara kao jednog od organizatora, učestvovao u ubistvima Željka Bulatovića i Marka Sjekloće - piše Dan nakon uvida u navode iz istrage i potom dodaju:

- Takođe proizilazi da su prethodno od državljanina Srbije Ilije Krstića iz Leskovca, mučenjem iznuđene informacije da oštećeni Željko Bulatović i Marko Sjekloća sa kojima se družio, pripremaju da za interese suprotstavljene kriminalne organizacije liše života "Kana", kako su oslovljavali Marka Ljubišu iz Budve, iz kojeg razloga je pokojni Alan Kožar kojeg oslovljavaju kao "Adžo", doneo odluku da ih osumnjičeni Predrag Đuričković koristeći poznanstvo sa oštećenim Željkom Bulatovićem, obmanom namami da iz Podgorice dođu na planinu Sutorman u Opštini Bar, gde su ih sačekali osumnjičeni Đukić Mandić, Mićić, Janković i druga za sada neidentifikovana lica i nakon iznuđivanja informacija ubili iz vatrenog oružja, a zatim uz pomoć osumnjičenog Mališe Bubanje koji je u tu svrhu dovezao vozilo iz Bara, sakrili posmrtne ostatke oštećenih na za sada nepoznatoj lokaciji na planini Sutorman.

Za sedam meseci izvršio šest ubistava

Osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević i Stefan Janković potom su putem Skaja govorili i o ubistvu Ilije Krstića iz Leskovca. Podsetimo, Janković se nalazi na optuženičkoj klupi zbog ubistva dvojice državljana Srbije, pripadnika kavačkog klana, Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, likvidiranih 2019. godine u Danilovgradu, a Stefan Đukić (koji se ranije prezivao Mandić) nalazi se u zatvoru u Kijevu zbog pokušaja ubistva šefa kavčana Radoja Zvicera.

Đukić, kako proizilazi iz Skaj komunikacije, čak priznajeda je 2019. godine za 7 meseci izvršio 6 ubistava, što proizlazi iz sledećih poruka.