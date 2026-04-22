Slušaj vest

Vehid Murić (25) osumnjičen da je ubio Rožajce Denisa (28) i Nezrina Hota (35) i Novopazarca Kenana Miraljemovića (56) priveden je u tužilaštvo u Podgorici na saslušanje. Murić je bio u pratnji trojice policajaca, ruke su mu sve vreme bile na leđima, vezane lisicama, a na glavi je imao kapuljaču. Pogled mu je bio sve vreme spušten.

Vehid Murić doveden u tužilaštvo

Ubistvo se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka u stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Ubistvo je počinio hladnim oružjem, nakon čega se odvezao u Rožaje i majci priznao zločin. Nadležni su, tragom njene prijave, u iznajmljenom stanu u Kozaračkoj ulici u Podgorici juče pronašli tela tri osobe. Murić je sinoć uhapšen u centru Rožaja. Motiv ubistva, prema navodima dežurne tužiteljke Danke Đerić, još uvek nije poznat.

Foto: Filip Filipović/Adria

Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbednosti "Sever", uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti "Centar", nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V. M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Ubica iz Rožaja Vehid Murić Foto: Printscreen

Osumnjičeni Murić je nakon hapšenja, uz krivičnu prijavu sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

- Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gde je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela - saopšteno je nakon hapšenja iz UP.

Denis Hot Nezrin Hot Foto: Društvene Mreže

Dežurna tužiteljka Danka Đerić, nakon završetka uviđaja, medijima je saopštila da je motiv zločina nepoznat.

- Svi dokazi su izuzeti. U toku uviđaja preduzimane su i forenzičke radnje u prisustvu veštaka. Pretpostavka je da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem - istakla je Đerićeva.

Kenan Miraljemović Foto: Kenan Miraljemović/facebook

Policija je ranije juče saopštila da se sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač kazao je u utorak popodne da je majka Vehida Murića pozvala policiju nakon što joj je sin priznao zločin.

- On je majci rekao da je okrvavio ruke i izašao iz kuće. Ona je nakon određenog vremena to prijavila policiji - kazao je Kalač.