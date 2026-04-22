ISTINA O UBISTVU SLOBODANA ŠARANOVIĆA: Bio je "doktor" i "kralj kocke", ali i ključna figura u podzemlju, a glave mu došli "škaljarci"!
Ubistvo jugoslovenskog "kralja kocke" Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića, koji je 10. marta 2017. godine likvidiran tokom šetnje ispred zgrade u kojoj je živio u budvanskom naselju Dubovica, u potpunosti je rasvetljeno posle dugih devet godina!
Zbog ove likvidacije pokrenuta je istraga protiv članova škaljarskog klana, za koje su prikupljeni osnovani dokazi da su, po nalogu vođa tog klana, u protekloj deceniji učestvovali u pripremanju i izvršenju najmanje šest ubistava, između ostalog i Šaranovićevog.
Podsetimo, u velikoj akciji uhapšena su trojica plaćenih ubica škaljarskog klana na čijem čelu je bio sada pokojni Alan Kožar.
Kiša metaka
Kobne večeri 11. marta 2017. oko 22 sata u naselju Dubovica napadači su iz automobila u pokretu sasuli kišu metaka u Šaranovića, čija je supruga, čuvši rafal, izašla iz kuće, ali Slobodanu spasa nije bilo. Ostao je na mestu mrtav.
- U toj likvidaciji učestvovala su najmanje trojica napadača, koji su pucali iz vozila marke BMW 5, vlasništvo rent-a-kar agencije. Ka Šaranoviću su ispalili 30 metaka - podseća izvor.
Inače, dve godine kasnije za organizaciju kriminalne grupe koja stoji iza likvidacije osumnjičen je Alan Kožar, koji je sa Damirom Hadžićem ubijen na Krfu 2020. godine.
I pored toga, tek posle tačno 9 godina ubistvo je u potpunosti rasvetljeno dodatnom istragom.
Ko je bio pokojni?
Slobodan Šaranović dospeo je u žižu javnosti devedesetih godina, kada je u svom kazinu ugostio poznatog brazilskog književnika Paula Koelja, što je dodatno učvrstilo reputaciju beogradskog kazina "Slavija" kao mesta koje posećuju i svetski poznate ličnosti.
Iako je kasnije postao simbol kockarskog biznisa, Šaranovićev životni put počeo je u potpuno drugačijem pravcu. Kako su prenosili mediji, završio je Medicinski fakultet kao jedan od najboljih studenata u tadašnjoj Jugoslaviji. Ipak, lekarskom profesijom se nikada nije bavio. Nadimak "Doktor", stečen tokom studija, ostao je uz njega do kraja života.
Porodična priča Šaranovića u svetu kocke počela je sa njegovim mlađim bratom, Branislavom Šaranovićem, poznatijim kao Brano, koji je prvi ušao u ovaj biznis još sedamdesetih godina.
Prezime Šaranović tada je već bilo prepoznatljivo na beogradskim ulicama, a porodica je, prema svedočenjima mnogih, važila za onu koja se drži "starih kodeksa".
- U njihovim kazinima važila su posebna pravila, postojala su ograničenja koliko neko može da izgubi, naročito ako ima porodicu. Kada bi prešao tu granicu, bio bi zamoljen da napusti objekat - navodili su pojedini izvori upoznati sa njihovim načinom poslovanja.
Kazina u vlasništvu Šaranovića poslovala su širom sveta, od Balkana do Afrike. Ipak, najpoznatiji je ostao kazino na Slaviji, koji je predstavljao simbol njihovog poslovnog carstva. Nakon ubistva Branislava Šaranovića, kako su mediji izveštavali, ovaj objekat je izgubio značaj i vremenom propao.
Godinu dana nakon što je ubijen Slobodan, likvidiran je i njegov bivši telohranitelj, Dalibor Despotović (37). Likvidacija se dogodila 5. februara 2018. godine u Beogradu, dok je bacao smeće u kontejner.
- U bivšeg telohranitelja pokojnog Slobodana Šaranovića pucao je jedan muškarac iz pištolja kalibra devet milimetara, dok ga je drugi najverovatnije čekao u tamnom "audiju A6", kojim su pobegli sa lica mesta - podseća izvor. Despotović je ubijen ispred menjačnice čiji je bio vlasnik.
Ubice su verovatno dobro znale da on svake večeri oko 21 sat zatvara lokal.
- Napadač ga je čekao i ispalio mu dva hica u glavu, u trenutku kada je Despotović bacao smeće u kontejner. Ispaljeno je ukupno šest hitaca - rekao je tada Kurirov izvor.