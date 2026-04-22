Godinu dana nakon što je ubijen Slobodan, likvidiran je i njegov bivši telohranitelj, Dalibor Despotović (37). Likvidacija se dogodila 5. februara 2018. godine u Beogradu, dok je bacao smeće u kontejner.

- U bivšeg telohranitelja pokojnog Slobodana Šaranovića pucao je jedan muškarac iz pištolja kalibra devet milimetara, dok ga je drugi najverovatnije čekao u tamnom "audiju A6", kojim su pobegli sa lica mesta - podseća izvor. Despotović je ubijen ispred menjačnice čiji je bio vlasnik.

Ubice su verovatno dobro znale da on svake večeri oko 21 sat zatvara lokal.

- Napadač ga je čekao i ispalio mu dva hica u glavu, u trenutku kada je Despotović bacao smeće u kontejner. Ispaljeno je ukupno šest hitaca - rekao je tada Kurirov izvor.