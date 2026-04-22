Slušaj vest

Osnovni sud u Smederevu oslobodio je Ljubišu Vasića, vlasnika ugostiteljskog lokala u Mihajlovcu i konobara Jovicu Jeremića optužbi da su bili posrednici u vršenju prostitucije u periodu od 2019. do 2022. godine.

Vasić je bio optužen da je u više navrata podsticao više ženskih osoba na prostituisanje i predavao ih drugima u svom klubu sa sobama za noćenje, a Jeremić je bio optužen da mu je u tome pomagao tako što je od klijenata naplaćivao i novac, a zatim ga predavao Vasiću.

Ljubiša Vasić

Sud je u obrazloženju naveo da tužilaštvo nije uspelo da dokaže svoje navode i u najvećem delu je prihvatio odbranu Vasića da nije vrbovao žene za rad kod njega u lokalu, niti ih je iskorišćavao i predavao nekome radi seksualne eksploatacije.

Prihvaćeno je i da je retko dolazio u lokal, jer nije bilo suprotnih dokaza, kao i njegovi navodi da su u objekat dolazili momci sa devojkama, ljubavnici, pa i gosti koji su putem nailazili na prostitutke i plaćali prenoćište u njegovom ugostiteljskom objektu.

Ceneći dokaze, sud je naveo da nije utvrđeno kako ih je navodio na prostituciju i podvodio.

