Jakov Mandić (67) iz zlatiborskog sela Šljivovica iskrvario je do smrti nakon što je sam sebi slučajno prerezao arteriju na nozi.

Prema prvim informacijama, Jakov je živeo sam, a nesreća se dogodila u njegovom domaćinstvu.

Nesrećni čovek, kako nam kažu meštani, živeo je sam, ali je bio vredan domaćin.

- Izašao je u dvorište da iseče neka manja debla sa motornom testerom. Verovatno mu se jedno deblo izmaklo, pa je u tom momentu zakačio nogu motornom testerom. Krenula je krv, on je isključio testeru i došao u kuću. Pokušao je da peškirom zaustavi krvarenje, ali nije uspeo. Nije uspeo čak da pozove pomoć - pričaju komšije.

Sutradan ga je našao komšija u lokvi krvi. On je video trag krvi u dvorištu do kuće. U kući je našao beživotno telo.

- Lekari iz hitne pomoći koji su došli rekli su da mu verovatno niko ne bi mogao ni pomoći, da mu ne bi bilo spasa, jer je presekao arteriju na nozi – kaže jedna komšinica.