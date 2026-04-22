U nastavku akcije na suzbijanju "sive ekonomije", pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Leskovcu, podneli su krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu protiv B. S. (46), odgovornog lica DOO „Tim medikal 016“ i odgovornog lica DOO „Gigant gradnja“, i B. Đ. (45), odgovornog lica DOO „Tim medikal 016“, zbog sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja, saopštio je MUP.

- Sumnja se da su oni, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, izbegli plaćanje poreza, prikazivanjem neistinitih podataka u poreskim prijavama - saopšteno je iz policije.

Ovim činom su oštetili budžet Republike Srbije za ukupno 12,8 miliona dinara.

