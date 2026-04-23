OŠTETIO BUDŽET SRBIJE ZA 4,8 MILIONA DINARA: Kod Piroćanca (63) pronađeno 440 kilograma rezanog duvana
Policija će po nalogu Osnovnog javnog tužlaštava u Priotu podneti krivičnu prijavu protiv D.M.S (63) u čijem stanu je pronašla skoro 440 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu.
"Policija je prilikom pretresa prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla i zaplenila ukupno 439,4 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i dozvola namenjenih daljoj prodaji i na taj način oštetio republički budžet za oko 4,8 miliona dinara", navodi se u saopštenju MUP-a.
Krivičnu prijavu će podneti pripadnici MUP-a, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinaciji, Službe za suzbijanje kriminala, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu, po nalogu lokalnog Osnovnog javnog tužilaštva.
