Policija će po nalogu Osnovnog javnog tužlaštava u Priotu podneti krivičnu prijavu protiv D.M.S (63) u čijem stanu je pronašla skoro 440 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu.

"Policija je prilikom pretresa prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla i zaplenila ukupno 439,4 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i dozvola namenjenih daljoj prodaji i na taj način oštetio republički budžet za oko 4,8 miliona dinara", navodi se u saopštenju MUP-a.